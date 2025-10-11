المركزية - ناد جديد يتأهل الى دور الأضواء في بطولة لبنان في كرة السلة بعد إحرازه قبل يومين لقب الدرجة الثانية.

فقد تأهل نادي شباب البترون الى الدرجة الأولى من بطولة لبنان لكرة السلة بعد حسمه السلسلة 3-1 أمام نادي المتحد طرابلس. وكان أول المهنئين على تأهله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على منصة X.

وبذلك يكون قد حُسم عدد الأندية التي ستكون في الدرجة الاولى من البطولة هذا الموسم، حيث سيتنافس 11 فريقاً بعد بقاء حراجل في الدرجة الاولى، وانسحاب نادي المتحد من سلسلة الترفيع والتنزيل وبقائه في الدرجة الثانية.

وفي وقت تنطلق بطولة لبنان في 18 من الشهر الجاري، تبدأ اليوم السبت كأس التحدي التي تشارك فيها 4 اندية كانت حلت في المراكز الاربعة الاولى من الموسم الماضي وهي: هومنتمن، بيروت، الحكمة والانطونية(الرياضي امتنع عن المشاركة)، والمباريات ستقام جميعها في مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل ، والمباراة الاولى ستكون عند الساعة ال4h30 وتجمع بيروت وهومنتمن، اضافة الى مباراة اخرى مساء ستكون بين الحكمة والانطونية عند الساعة ال9h30. اما النهائي، فسيكون غدا الاحد عند الساعة ال9h30 مساء مباشرة عبر MTV.