لا يقتصر الفرق بين التفاح الأحمر، والتفاح الأخضر على اللون والطعم فقط، بل يمتد إلى المكونات والفوائد الصحية.

وذكر موقع "فيري ويل هيلث"، أن التفاح الأحمر يختلف عن الأخضر في بعض المكونات والفوائد الصحية، لكن التفضيل الشخصي هو العامل الحاسم.

فروقات الطعم والمكونات

يتميز التفاح الأحمر بطعم حلو، ويحتوي على سعرات حرارية، وكربوهيدرات أكثر من التفاح الأخضر.

كما يحتوي هذا النوع من التفاح على مضادات أكسدة مصدرها مادة "الأنثوسيانين".

أما التفاح الأخضر فطعمه حامض ويوفر سعرات حرارية، وكربوهيدرات أقل من التفاح الأحمر.

بينما مصدر مضادات الأكسدة هو مركب "الكلوروفيل".

وتحتوي قشرة التفاح الأحمر، والأخضر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مقارنة باللب، وتحمي هذه المضادات الخلايا من التلف، وينصح بتناول التفاح بقشرته أيا كان لونه.

فوائد التفاح

يعرف التفاح بفوائده الصحية العديدة بغض النظر عن لونه، ومن بينها:

تحسين مستويات الكوليسترول.

تقليل الالتهابات.

الحماية من أمراض القلب والسرطان.

دعم الهضم الصحي.

تقوية العظام.

حماية الخلايا من التلف.

المساعدة في إدارة الوزن.

وينصح بتناول التفاح الأحمر، أو الأخضر ضمن نظام غذائي صحي متوازن من أجل ضمان الاستفادة من مكوناته.