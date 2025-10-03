قال وزير العدل اللبناني عادل نصار في حديث لقناة «الجديد» إن الجانب السوري قد أكد بدء عملية مراجعة دقيقة لكشف المعلومات المتعلقة بكافة ملفات الاغتيالات في لبنان. وأوضح نصار أن هذا التطور يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتوضيح الحقائق المحيطة بهذه الملفات التي ظلت لفترة طويلة غامضة.

وأضاف نصار أنه خلال اجتماعاته مع الوفد السوري، طلب منهم بشكل خاص الكشف عن مكان حبيب الشرتوني، بالإضافة إلى الفارين من العدالة في قضايا الاغتيالات، في إشارة إلى أهمية التعاون بين الطرفين لتقديم المطلوبين للعدالة وضمان محاسبتهم.