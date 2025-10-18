قال مبعوث الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف، إن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع نفق يربط روسيا بالولايات المتحدة تحت مضيق بيرينغ قد بدأت قبل ستة أشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان ديمترييف قد نشر، الخميس، على منصة "إكس" فكرة ما وصفه بـ"نفق بوتين-ترامب"، قائلا إنه يمكن أن يربط بين منطقة تشوكوتكا الروسية النائية وولاية ألاسكا الأميركية عبر نفق سكك حديدية تحت البحر.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، سُئل ترامب عن المشروع فأجاب بأنه "فكرة مثيرة للاهتمام"، قبل أن يوجه السؤال لزيلينسكي الذي رد قائلا: "لست سعيدا بهذه الفكرة"، ما أثار موجة ضحك بين الحضور الأميركيين.

وأوضح ديمترييف في منشور لاحق أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي بدأ دراسة الجدوى قبل ستة أشهر بتمويل تجاري من شركاء دوليين، مشيرا إلى أن الصندوق موّل في السابق أول جسر سكك حديدية بين روسيا والصين، ما قلّص مسافة النقل بين البلدين بأكثر من 700 كيلومتر.

ودعا ديمترييف الملياردير الأميركي إيلون ماسك للمشاركة في تنفيذ المشروع عبر شركته "بورينغ كومباني" المتخصصة في حفر الأنفاق.

وأضاف: "حلم الربط بين الولايات المتحدة وروسيا عبر مضيق بيرينغ هو رؤية قديمة — من مشروع سكة سيبيريا-ألاسكا عام 1904 إلى خطة روسيا عام 2007. لقد درس صندوقنا كل المقترحات، بما فيها مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط أميركا وكندا وروسيا والصين، وسندعم الخيار الأكثر جدوى".

وختم بالقول: "تخيلوا ربط القارتين الأميركيتين بأوراسيا عبر نفق بوتين-ترامب بطول 70 ميلا، إنه رمز لوحدة الشعوب".