أعلن البيت الأبيض أن "المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف أجرى، برفقة السفيرة الأميركية في عُمان آنا إسكريجيما، محادثات اليوم في مسقط مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، وذلك برعاية وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي. وقد كانت المناقشات إيجابية وبنّاءة للغاية، وتُعرب الولايات المتحدة عن شكرها العميق لسلطنة عُمان على دعمها لهذه المبادرة.

وأكد المبعوث الخاص ويتكوف للدكتور عراقجي أنه يحمل تعليمات من الرئيس دونالد ترامب لحل الخلافات بين بلدينا من خلال الحوار والدبلوماسية، إذا كان ذلك ممكناً. فهذه القضايا معقدة للغاية، والتواصل المباشر اليوم شكّل خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين. وقد اتفق الجانبان على الاجتماع مجدداً يوم السبت المقبل".

ويتكوف: وعقب انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي في العاصمة العمانية مسقط، أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيفن ويتكوف، أن المفاوضات عقدت بطريقة إيجابية وبناءة.

وأضاف ويتكوف على صفحته في منصة "إكس": "أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية"، مؤكداً أنه سيعود إلى الولايات المتحدة اليوم.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

"قريبتان جداً"

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال في وقت سابق، إن طهران وواشنطن، اللتين أجرتا محادثات نادرة حول البرنامج النووي الإيراني في عُمان السبت، "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن أسس المفاوضات المستقبلية.

وأضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي "في الاجتماع (اليوم) أعتقد أننا قاربنا بشكل كبير أسس المفاوضات"، مضيفا "إذا تمكنا من الانتهاء (من ذلك) في الاجتماع المقبل، فسنكون قد قطعنا شوطا كبيرا".

كذلك أكد عراقجي على قناته على "تيليغرام" أن الوفد أجرى لقاء قصيرا مع الوفد الأميركي، برئاسة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بعد خروجهما من المحادثات غير المباشرة التي جرت بوساطة سلطنة عمان.

"أجواء بناءة وإيجابية"

وقال عراقجي "بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة من المحادثات غير المباشرة، تحدث رئيسا الوفدين الإيراني والأميركي لبضع دقائق بحضور وزير الخارجية العماني عند مغادرتهما المحادثات".

وأضاف أن المحادثات، وهي الأولى بين إيران وإدارة ترامب، بما في ذلك فترة ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، جرت في "أجواء بناءة وإيجابية".

وكتب عراقجي "اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات الأسبوع المقبل"، دون الخوض في تفاصيل مقر وتاريخ انعقادها.

فيما أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي عقدت في أجواء بناءة.

وجاء في بيان الوزارة عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في عُمان: "المفاوضات التي توسطت بها سلطنة عُمان، عقدت في جو بناء وعلى أساس الاحترام المتبادل". وأضافت: "اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل".

وقال عضو في الوفد الإيراني لم يكشف عن اسمه لوكالة "تسنيم" إن المحادثات انتهت وناجحة بشكل عام وجرت في جو إيجابي. وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عمان على نفس المستوى.

وكانت كل من واشنطن وطهران أشارتا سابقاً إلى أن الهدف اختبار النوايا وجدية كل طرف في المضي قدماً.

أتت تلك المفاوضات في وقت ضاغط مع تلويح أميركي بخيار عسكري في حال فشلت.

كما تأتي بعدما أضعفت حربان خاضتهما إسرائيل في قطاع غزة ولبنان حليفين رئيسيين لطهران هما حركة حماس وحزب الله، بينما يتعرض الحوثيون المدعومون منها لضربات أميركية مستمرة.