وجّهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، في أعقاب الانفجارات المدوية التي ضربت ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد، أمس السبت، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وقال محمد سراج، النائب في البرلمان الإيراني، في تصريحات لوسائل إعلامية محلية، اليوم الأحد: "لم يكن هذا الانفجار عرضيًا بأي حال من الأحوال، وهناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل فيه".

وأضاف: "عندما تقع انفجارات في 4 مواقع مختلفة، فهذا يشير إلى أن المتفجرات كانت مزروعة مسبقًا في الحاويات".

وأضاف نائب طهران في البرلمان: "إما أن الحاويات كانت ملوثة من المصدر، ومن قِبل الدولة المصدرة، أو أنها كانت مُجهزة بالمتفجرات أثناء النقل، أو حتى من قِبل عملاء محليين. لقد حسبوا بدقة وقت وصول الحاويات إلى الميناء لإحداث أكبر قدر من الضرر".



وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية في حديث للتلفزيون، اليوم الأحد، أنه وفقاً للتحقيقات والوثائق، لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة ذات استخدام عسكري في منطقة الحريق في ميناء رجائي، في مدينة بندر عباس.

وأضاف رضا طلائي نيك: "أثارت هذه القضية ضجة في وسائل الإعلام الأجنبية، ولكن ستُعلن الأسباب الرئيسية والفرعية لانفجار ميناء رجائي في بندر عباس بمساعدة الجهات المعنية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

من جهته أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، ارتفاع حصيلة الانفجار إلى 28 قتيلاً، مضيفاً أن "20 مصاباً لا يزالون في وحدة العناية المركزة بالمستشفى".

وقال الكرملين، اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على إيران المساعدة في التعامل مع آثار الانفجار، الذي هز ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، مقدماً تعازيه بعد سقوط عشرات القتلى.

وجاء في نسخة من رسالته على الموقع الإلكتروني للكرملين، أن بوتين بعث "كلمات التعاطف والدعم الصادق إلى أسر الضحايا، وكذلك تمنياته بالشفاء لجميع المصابين".