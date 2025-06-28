يواجه الأوروبيون، اليوم السبت، أول موجة حرّ في فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، في وقت يدفع تغير المناخ درجات الحرارة في القارة إلى مستويات مرتفعة تتزايد من عام لعام.

ومن المتوقّع أن ترتفع مستويات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في روما، ممّا يدفع العديد من سياح المدينة وزوار الفاتيكان إلى التوجه إلى النوافير العامة في العاصمة الإيطالية البالغ عددها حوالي 2500، طلباً للانتعاش.

مع توقّع تسجيل مدينة مرسيليا الساحلية في جنوب فرنسا نحو 40 درجة مئوية أمرت السلطات في ثاني أكبر مدينة فرنسية بجعل حمامات السباحة العامة مجانية لمساعدة السكان على تحمّل الحر.

في البرتغال، يُترقب أن تشهد تلثا مناطق البلاد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة وحرائق غابات غداً الأحد، مع توقّع تسجيل 42 درجة مئوية في العاصمة لشبونة، فيما عانى ضيوف حفل زفاف جيف بيزوس مؤسس "أمازون" الذي أقيم الجمعة في البندقية، والمتظاهرون ضده من الحرّ.

وقالت الطالبة الإيطالية سريان مينا لوكالة "فرانس برس" في البندقية: "أحاول ألّا أفكر في الأمر، لكنني أشرب الكثير من الماء ولا أبقى ساكنة، حتى لا أصاب بضربة شمس".

بدورها، تتوقّع إسبانيا التي شهدت في السنوات الماضية سلسلة من حرائق الصيف المميتة اجتاحت شبه الجزيرة الإيبيرية، أن تتجاوز مستويات الحرارة القصوى 40 درجة مئوية في أنحاء البلاد اعتباراً من الأحد.

ولطالما حذّر العلماء من أن حرق البشر للوقود الأحفوري يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العالم مع عواقب وخيمة على البيئة، إذ أن موجات الحر الصيفية الشديدة التي تزداد سخونة وتواتراً في أوروبا هي نتيجة مباشرة لهذا الاحتباس الحراري.

ومع توقّع بلوغ مستويات الحرارة ذروتها في نابولي وباليرمو وصولاً إلى 39 درجة مئوية، أمرت صقلية بحظر العمل في الخارج خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، وكذلك منطقة ليغوريا بشمال إيطاليا.

وتسعى النقابات العمالية في إيطاليا لتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل أجزاء أخرى من البلاد.

وتأتي موجة الحر عقب سلسلة من المستويات القياسية للحرارة الشديدة، بما في ذلك في شهر آذار/مارس الذي كان الأكثر حرّاً في أوروبا على الإطلاق، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي.

ووفقاً لبعض التقديرات شهد عام 2024، وهو العام الأكثر حرّاً في التاريخ المسجل حتى الآن، كوارث عالمية بلغت كلفتها أكثر من 300 مليار دولار.