ذكرت مصادر إسرائيلية أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ناقشت مع المسؤولين الاسرائيليين الخطط الأميركية لتشكيل القوة الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في غزة، بعد أن تكون "حماس" قد أنهت تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

وفي لبنان يتوقع أن تلتقي اورتاغوس رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام وعدداً من المسؤولين اللبنانيين.

وأشارت مصادر لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى أنّ أورتاغوس ستنقل إلى المسؤولين اللبنانيين نتائج اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين، وهي تقوم على أمرين: الأوّل يتعلق بحصرية السلاح، والثاني بموقف لبنان من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وأنّها قد تمهل المسؤولين حتى نهاية الأسبوع لتسليم جوابهم النهائي الى الموفد الأميركي توم برّاك الذي يزور لبنان في الأوّل من تشرين الثاني المقبل.

وتوقعت المصادر أن تكون أجواء اجتماع لجنة "الميكانيسم" الأربعاء المقبل بحضور أورتاغوس حاسمة لأن العضو اللبناني فيها قد يثير مسألة الخروق الاسرائيلية ضدّ المدنيين اللبنانيين، بعد أن ارتفع مجموع الشهداء الذين استهدفتهم اسرائيل منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية الى 370 شهيداً معظمهم ينتمون إلى "حزب الله".

