في بيروت، التي تصلها اليوم الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارة تحمل طابعًا عسكريًا وتقنيًا، يواصل مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، بعيدًا من الإعلام.



وبعدما اجرى جولة محادثات ليل الجمعة مع رئيس الجمهورية قبيل سفره إلى نيويورك، التقى يوم السبت عددًا من النواب والوزراء والسفراء والشخصيات السياسية، على أن يستكمل جولته اليوم الأحد ويختتمها بلقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.



وأفادت مصادر "نداء الوطن" بأن الأمير يزيد بن فرحان جدّد في لقاءاته موقف المملكة العربية السعودية الداعم لقرار لبنان المضي قدمًا في تطبيق خطة حصر السلاح واستكمال الإصلاحات المطلوبة، بما يشجّع المستثمرين العرب على استئناف أعمالهم ومشاريعهم في لبنان.


