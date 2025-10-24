كشفت مصادر متابعة لجريدة "الأنباء الإلكترونية"، أن "أورتاغوس سترأس اجتماع لجنة الميكانيزم خلال زيارتها الى لبنان، وسوف تؤكد ضرورة التزام لبنان تطبيق قرار وقف النار كاملاً، بانسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتسليم كامل سلاحه للدولة اللبنانية ووقف أنشطته العسكرية كافة، تفادياً لأي عمل عسكري إسرائيلي محتمل".

أضافت المصادر أن "المنطقة دخلت مرحلة جديدة على قاعدة "السلام بالقوة"، معتبرة أنّه "لا بد للبنان من أن يلاقي هذا التحول وأن يتفادى الوقوع في حرب مدمرة يسعى إليها نتنياهو".

"الأنباء الالكترونية"