المركزية - في إطار رسالته في خدمة الصحة العامة والتزامه المستمر بالتميّز الطبي، أطلق مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، مركزه الطبي الجديد في منطقة أنطلياس. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق سعي المستشفى إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية متخصصة وعالية الجودة، بالقرب من سكان المنطقة.

أقيمت المراسم بحضور المدير العام لشبكة مستشفيات جامعة القديس يوسف – أوتيل ديو دو فرانس نسيب نصر،، إلى جانب عدد من المسؤولين الطبيين والإداريين في المستشفى.

وفي هذه المناسبة، صرّح نصر قائلاً: "نقوم اليوم بأول زيارة رسمية إلى المركز الطبي الجديد في أنطلياس، وهو أول فرع لمستشفى أوتيل ديو دو فرانس خارج منطقة الأشرفية. بدأ المركز عمله الفعلي في الأول من تشرين الثاني 2024، ومنذ ذلك الحين تم تجهيزه بالكامل من حيث البنية التحتية، وتزويده بالطاقم التمريضي والإداري والطبّي."

تتمثل أهمية هذا المركز في قدرته على تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، من خلال تخفيف الضغط في المستشفى الرئيسي، لا سيما في ما يتعلق بالفحوصات المخبرية، والفحوصات الطبية، والاستشارات المتخصصة. وفي ظل التحديات الحالية في التنقل، يُعتبر هذا المركز خطوة متقدمة لتقريب الخدمات الطبية من المرضى، والتخفيف من مشقّة التنقل والانتظار.

ويشكّل افتتاح مركز أنطلياس بداية لمشروع أوسع يشمل افتتاح مراكز طبية أخرى قريباً، من بينها مركز في منطقة الدامور، ما يساهم في تحقيق تغطية جغرافية متوازنة بين المدخل الشمالي (أنطلياس) والمدخل الجنوبي (الدامور) لمدينة بيروت.

تعزز هذه الاستراتيجية موقع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس كمؤسسة صحية مرجعية، معروفة بخبرتها الطبية العالية، وجودة خدماتها التمريضية، وفريقها المتخصّص.