رالف يزبك وهبة

المركزية- تسابق أندية كرة السلة الزمن مع اقتراب موعد إنطلاق بطولة لبنان للموسم الجديد بحيث تسعى لإنجاز تعاقداتها لتشكيل أندية منافسة.

وفي هذا الإطار، اعلن نادي التضامن حراجل انضمام لاعب الانترانيك السابق الياس السبعي الى صفوفه لموسم واحد، فيما اعلن نادي الماريست الشانفيل عن انضمام لاعب هوبس السابق جان مارك جروج الى صفوفه بقيادة المدرب البوسني الان اباز.

وتحدثت معلومات عن امكان تعاقد نادي الحكمة مع اللاعب الجنوب السوداني اتير ماجوك ليكون جزءاً من تشكيلته للمنافسة على البطولة العربية التي تقام في دبي والتي ستبدأ الاسبوع المقبل. وسيلعب ماجوك كلاعب لبناني وليس كلاعب اجنبي كونه يحمل جواز سفر لبنانياً بحيث سيستفيد نادي الحكمة من خبرته الطويلة في كرة السلة.

ويمثل ناديا الحكمة والانطونية لبنان في البطولة العربية التي ستنطلق مطلع الاسبوع المقبل في دبي. المدرب غسان سركيس قال ان الحكمة كوّن فريقاً منافساً قوياً هذا العام بما يمكنه ان يفوز بالبطولة العربية بعد غياب طويل. ولم يستبعد سركيس امكان فوز الحكمة بلقب بطولة لبنان لهذا الموسم.

الى ذلك، ستقام دورة ودية أخرى في ابو ظبي في اواخر الشهر الجاري بمشاركة ناديي الرياضي والماريست.