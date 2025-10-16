المركزية- تضع أندية كرة السلة لمساتها الأخيرة قبل بداية بطولة لبنان يوم السبت المقبل عبر تكثيف التدريبات وإتمام بعض الفرق آخر صفقاتها مع اللاعبين.

وتعمل الأندية على حسم تشكيلاتها، علماً أنه سجّلت في الفترة الأخيرة كثافة تواقيع مع لاعبين أجانب ومحليين من قبل الكثير من الاندية، وأبرزها نادي شباب البترون الوافد الجديد الى الدرجة الاولى، حيث قام بالتوقيع مع اللاعبين محمد الملا وبشارة سابا وأندرو كوبالي للانضمام الى صفوفه، فيما إستقدم نادي بيروت لاعباً ناشئاً هو عصام عمر.

اما نادي تضامن حراجل، فقد وقّع مع اللاعب الاميركي سام دانيلز الذي لعب الموسم المنصرم مع نادي الاتحاد ميروبا. وسيعتمد نادي حراجل هذا الموسم ملعب نادي الكهرباء في زوق مكايل بدلاً من مجمع نهاد نوفل.

الى ذلك، اعلن نادي المركزية جونية التوقيع مع المدرب جورج جعجع بدلاً من المدرب مروان خليل الذي سيتفرغ لقيادة الفئات العمرية لمدرسة المركزية بدلاً من الفريق الاول.

وبالإنتقال الى نادي الحكمة، فقد أعلن عن توقيعه مع اللاعب الجنوب السوداني الاسترالي ماكور مايكر لمدة شهر على الأقل مع الابقاء على أجانبه الآخرين في صفوفه.