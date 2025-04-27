قتل المواطن عامر عبد العال في العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مزرعته للدجاج بين مزرعة حلتا ووادي خنسا في منطقة العرقوب.

وفي التفاصيل، نفذت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه، استهدفت المواطن عبد العال أثناء عمله في مزرعة الدجاج التي يملكها في المنطقة المذكورة.

ولاحقا اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم عنصرًا من حزب الله في منطقة حلتا جنوب لبنان، أثناء عمله على إعادة ترميم قدرات الحزب.

وأشار إلى أن العملية تأتي في سياق الجهود المبذولة لمنع تعزيز البنية العسكرية لحزب الله قرب الحدود.

ومساء اليوم، افيد عن استهداف غارة إسرائيلية سهل المجيدية بالقرب من مركز للجيش اللبناني من دون وقوع إصابات.