نهاية السنة. إنه الموعد الأميركي المفروض على دول عديدة لإنجاز استحقاقات كثيرة. نهاية السنة، على لبنان أن يكون قد انتهى من عملية سحب سلاح حزب الله في جنوب نهر الليطاني، واحتوائه على كل الأراضي اللبنانية. وعلى إيران أن تكون قد نجحت في الوصول إلى اتفاق وفق الشروط الأميركية. وعلى سوريا أن تصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، وعلى دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أن تكونا قد توصلتا إلى تفاهم حول الاندماج الكردي بالدولة السورية. وقبيل شهرين من نهاية السنة، تتصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية للبنان وحزب الله، بإمكان اللجوء إلى عملية عسكرية أو تكثيف الضربات ما لم يلتزم لبنان بالشروط المفروضة عليه، ويلتزم الحزب بتسليم سلاحه ويوقف بناء قوته العسكرية.

تنسيق مصري مع واشنطن

عرض الأميركيون مقترحهم للتفاوض المباشر بين بيروت وتل أبيب. وافقت الأولى من حيث المبدأ، فيما لم يأتِ أي جواب من الثانية التي تعتبر أنها لا تحتاج إلى التفاوض مع لبنان إلا وفق شروطها وتحت النار. داخلياً، يُفترض أن تتكثف الاتصالات واللقاءات السياسية بين المسؤولين من أجل التفاهم على آلية التفاوض، إذا نجحت الولايات المتحدة الأميركية في دفع مسار التفاوض قدماً. وليس بعيداً، فإن مصر ستواصل مساعيها مع إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وسط معلومات عن زيارة مسؤولين مصريين لتل أبيب بهدف استكمال البحث في المقترح المصري الرامي إلى تحقيق تفاهم مع لبنان وتجنب حصول حرب جديدة. وسط معلومات تتحدث عن أن مصر ستعزز تواصلها مع أميركا، ومع إيران أيضاً.

إيران والتحدّي: التفاوض أم الصدام؟

إيران إحدى أبرز الدول المعنية بالتفاوض. وهي التي تَوجه وزير خارجيتها عباس عراقجي إلى سلطنة عمان من أجل استكمال التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، في شكل غير مباشر حتى الآن، والتوصل إلى تفاهمات، لا سيما أن ترامب منح طهران مهلةً حتى نهاية السنة للدخول في الاتفاق، وإلا فإن إسرائيل تتجهز لتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد طهران. وأمام هذه الوقائع، تصبح ملفات المنطقة كلها مترابطة، ولا يمكن فصل مسار التفاوض في لبنان عن مسار التفاوض مع طهران، وما بينهما التحذير الأميركي الأخير للعراق بضرورة منع أي فصيل للحشد الشعبي من التحرك، إذا جرى تنفيذ عملية عسكرية في جوار العراق، والمقصود هنا إيران.

حلفاء طهران أوراق قوتها

في المقابل، تسعى طهران إلى تجميع كل أوراق قواها مع حلفائها، استعداداً للتفاوض الكبير أو للمنازلة الكبرى. وإذا كانت المواجهة حتمية، فلا يمكن لإيران أن تكون وحيدة، ولا بد لها أن تتعاون مع حلفائها في المنطقة لتوجيه المزيد من الضربات ضد إسرائيل بشكل يختلف عن المواجهة السابقة. وفي المقابل، فإن إسرائيل بالتأكيد تتحسب لهذا الاحتمال، ولذلك جاء التحذير الأميركي للعراق. وللسبب نفسه تحدث نتنياهو عن استعادة حزب الله لقوته، كما تحدث عن الحوثيين وخطرهم على إسرائيل، وهو ما سيضع المنطقة أمام احتمال من اثنين: إما أن تلجأ تل أبيب إلى تنفيذ عمليات استباقية في اليمن ولبنان قبل الاتجاه إلى ضرب ايران. وإما أن يتم ضرب إيران في البداية، تمهيداً لإعادة ضرب كل حلفائها في المنطقة.

عازلة بعمق 10 كلم

من الواضح أن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستتواصل لأجل فرض وقائع جديدة، ودفع حزب الله إلى الموافقة على كل الشروط. وجزء كبير من هذه الشروط يشبه ما تسعى إسرائيل إلى فرضه على الجنوب السوري، أي خلق منطقة واسعة خالية من السلاح، إضافة إلى الإمساك بنقاط أساسية واستراتيجية. لكن الأخطر هو بدء التداول بأفكار إسرائيلية حول خلق منطقة بعمق 10 كلم في الجنوب اللبناني، تكون عازلة، بينما تسميها واشنطن منطقة إقتصادية، على أن تتم إدارتها من خلال "مجلس مدني إسرائيلي لبناني مشترك"، بإشراف لجنة دولية يكون الأساس فيها هو الولايات المتحدة، التي ستكون المشرفة وضابطة الإيقاع، وهذا ما يشبه اتفاق 17 أيار الذي كان يشير إلى تنسيق امني وعسكري وتنفيذ دوريات مشتركة، أما اليوم فما هو مطروح يتعلق بالتنسيق على المستوى السياسي والمدني.

لبنان لم يلتقط نصيحة واشنطن

حاول الأميركيون توجيه نصائح كثيرة للبنانيين بضرورة الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، والاستعجال في ذلك، وعدم ترك أي طرف خارجي يلعب هذا الدور بينهما، لأن التواصل المباشر يبقى أفضل، خصوصاً في ظل مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، وكي لا تكون دمشق قد سبقت بيروت في ذلك، علماً ان هناك فكرة أميركية تشير إلى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يجب أن تبدأ برعاية واشنطن ولكن بعدها تصبح اللقاءات ثنائية.

إسرائيل وتطويق لبنان شرقاً

ما يتم تخويف لبنان به، هو أن الاتفاق السوري الإسرائيلي في حال حصل قبل نهاية السنة، الموعد المفترض والمتوقع بالنسبة إلى الأميركيين، فإن ذلك سيجعل لبنان خارج دائرة الاهتمام الأميركية أو العربية. وعندها ستكون دمشق قد تفوقت كثيراً على بيروت. وإذا كان الاتفاق وفق الشروط الإسرائيلية في السيطرة على مرصد جبل الشيخ، ونقاط أخرى في الجنوب السوري، فإن ذلك يعني الإطباق على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع. وعندذاك، إذا احتاجت إسرائيل إلى تنفيذ أي عملية عسكرية ضد حزب الله، فبإمكانها استخدام مناطق في جنوب سوريا لتطويق لبنان من جهة الشرق وقطع كل طرق الإمداد.

الحرب على داعش.. وعلى الحزب

في الأيام المقبلة، سيتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. حالياً، يتم اختصار التحالف بأنه لمحاربة داعش. ولكن، وفق ما يمرر الأميركيون من رسائل، فإن حزب الله يُعتبر إرهابياً ومصنفاً على لوائح الإرهاب. وفي أوروبا، هناك دول كثيرة تعتبر الجناح العسكري لحزب الله إرهابياً، فيتم إيصال رسائل مخيفة إلى لبنان مفادها أنه إذا انضمت سوريا إلى تحالف محاربة الإرهاب، وأنجزت الاتفاق مع إسرائيل، ومع "قسد"، حيث ستتركز المواجهة ضد تنظيم داعش في سوريا، فإن الجهات الدولية ستضغط أكثر على لبنان لتفكيك سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي فقط، مع حل كل أجهزته العسكرية والأمنية.

منير الربيع - المدن