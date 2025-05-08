قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته توصلت اليوم الخميس لاتفاق مهم مع بريطانيا، مشيرا إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق التجاري ستعلن خلال أسابيع قليلة.

من جانبه قال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، إن الاتفاق التجاري مع أميركا عظيم وفي مصلحة بلدينا وسيخلق فرص عمل وسيعزز التجارة بين البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالاتفاق التجاري، قائلا: "هذا بالفعل يوم مذهل، تاريخي"، وذلك خلال اتصال بالفيديو مع الرئيس ترامب للإعلان بشكل مشترك عن الاتفاق في لندن وواشنطن.

وأشاد ترامب بالتوصل الى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة هو الأول من نوعه بين الولايات المتحدة ودولة أخرى مذ أطلق حربه التجارية قبل أسابيع.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي "يسرني الإعلان أننا توصلنا الى اتفاق تجاري... مع المملكة المتحدة"، واصفا إياه بـ"الاختراق".

وأضاف " نحن قريبين جدا من صفقات أخرى سنعلن عنها قريبا، الصين تود أن تعقد صفقة".