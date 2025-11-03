على وقع المعارك الدامية المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، كشفت مصادر للعربية/الحدث أن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبلغ صحفيين أن الجانب الأميركي قدم مقترح هدنة في البلاد.

وأوضحت المصادر أن تلك الهدنة قد تمتد إلى 3 أو 9 أشهر.

كما أشار بولس إلى أن الجيش والدعم السريع رحبا مبدئياً بالمقترح الإنساني، لكنه أوضح أنهما يدرسان بنود الهدنة، باعتبارها اتفاقا يشمل آليات المراقبة والتنفيذ والجوانب الفنية واللوجستية.

وأكد المستشار الأميركي وجود أمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السودان.

إلى ذلك، نفى بولس وجود أي تفاوض مباشر أو غير مباشر بين الجانبين، مبيناً أن ما يجري هو تواصل من جانب الإدارة الأميركية مع كل طرف بشكل منفصل.

أتت تلك المعلومات فيما تتفاقم الأزمة الانسانية في البلاد مع تصاعد موجات النزوح من مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارور، إثر سيطرة الدعم السريع عليها، ومن شمال كردفان.