أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة صنّفت أربع جماعات مسلّحة متحالفة مع إيران كمنظمات إرهابية أجنبية، وفق ما نقلت “رويترز”.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، عبر إشعار نُشر على موقعها الرسمي، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت عدداً من الأفراد والكيانات.

وتزامناً، كانت دول “الترويكا” الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) قد قررت في آب إعادة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدة نيتها استثمار مهلة ثلاثين يوماً في محاولة لمعالجة القضايا العالقة مع طهران.