أعلن مسؤولان أميركيان أن واشنطن ستزوّد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية حول أهداف بعيدة المدى تتعلق بالبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، فيما تدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ قادرة على استهداف هذه المواقع.

وأشار المسؤولان، في تصريح لوكالة “رويترز”، إلى أن الولايات المتحدة طلبت من دول حلف شمال الأطلسي تقديم دعم مماثل، وذلك في تأكيد لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويُعد هذا القرار أول تغيير معلن في سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الحرب الأوكرانية، بعدما صعّد من لهجته ضد موسكو خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.