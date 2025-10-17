وجّهت محكمة أميركية في ولاية لويزيانا اتهامات إلى رجل يُدعى محمود أمين يعقوب المهتدي بالمشاركة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، وفق ما ورد في شكوى جنائية كُشف عنها الجمعة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنّ الادعاء الأميركي وصف المهتدي بأنه “عضو في جماعة إرهابية مقرها غزة قاتلت إلى جانب حماس”، مشيرة إلى أنّه متهم بـ”تنظيم مقاتلين مسلحين والعبور إلى إسرائيل بعد علمه بالهجوم استجابة لدعوة للمشاركة فيه”.

كما وُجهت إليه تهم “تقديم أو محاولة تقديم أو التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية”، إلى جانب “تزوير تأشيرات وإساءة استخدام تصاريح ووثائق رسمية”.

وأظهرت سجلات السجون أنّ رجلاً يبلغ من العمر 33 عامًا يحمل الاسم نفسه محتجز في مركز إصلاحي في لويزيانا، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى الجمعة.

وبحسب الشكوى، كشفت تسجيلات لمكالمات هاتفية أجراها المهتدي صباح 7 تشرين الأول أنه حثّ آخرين على الاستعداد للهجوم، إذ قال في إحدى المكالمات إن “الحدود مفتوحة”، وطلب في أخرى من أحد الأشخاص “إحضار البنادق”.