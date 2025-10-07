المركزية- اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة البدء بقبول طلبات التطوّع برتبة مأمور متمرّن من ٧ ولغاية ٢٨ تشرين الأول في جميع مكاتب ليبان بوست على الأراضي اللبنانية، دون التقيد بأحرف الأسماء.
ويمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر حساب امن الدولة على "اكس".
2:35 PM
عدل وأمن
أمن الدولة يفتح باب التطوّع برتبة مأمور متمرّن
