أمن الدولة يفتح باب التطوّع برتبة مأمور متمرّن

المركزية- اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة البدء بقبول طلبات التطوّع برتبة مأمور متمرّن من ٧ ولغاية ٢٨ تشرين الأول في جميع مكاتب ليبان بوست على الأراضي اللبنانية، دون التقيد بأحرف الأسماء.
ويمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر حساب امن الدولة على "اكس".

