المركزية- اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة البدء بقبول طلبات التطوّع برتبة مأمور متمرّن من ٧ ولغاية ٢٨ تشرين الأول في جميع مكاتب ليبان بوست على الأراضي اللبنانية، دون التقيد بأحرف الأسماء.

ويمكن الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة عبر حساب امن الدولة على "اكس".