أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة

المركزية- صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

"تعلن المديرية العامة لأمن الدولة حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) عن طريق المباراة.

تُقدَّم الطلبات شخصيًا من قبل أصحاب العلاقة لدى مراكز شركة ليبان بوست المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وفقًا للإنموذج المعتمد من قبل هذه المديرية العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 7/10/2025 وحتى 28/10/2025 ضمناً.

يمكن الاطّلاع على الشروط والمستندات المطلوبة في كافة المديريات والمكاتب الإقليمية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة".

 

