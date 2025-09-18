تلقت المديرية العامة للجمارك برقية صادرة عن المديرية العامة لأمن الدولة تطلب فيها، وبناء على إشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، تزويدها بجدول عن السيارات التي تم إدخالها الى لبنان منذ العام 2022 على أسماء معوقين والمعفاة من الرسوم الجمركية يتضمن نوع السيارة واسم المالك وعنوانه ورقم هاتفه ورقم الهيكل وأي معلومات أخرى عنها وذلك في مهلة 48 ساعة.

وتأتي هذه البرقية بعدما تبين أن العديد من الأشخاص يستغلون البطاقات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لاستيراد سيارات فارهة وإدخالها من دون دفع الرسوم الجمركية. وهم في غالبيتهم من غير أصحاب الحاجات الخاصة التي تستدعي اوضاعهم الى سيارات خاصة بالمعوقين علماً أنّ السيارات الفارهة المشار إليها هي سيارات عادية ومن آخر الطرازات”.