المركزية - أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان ان "حرصًا منها على حماية الأمن الصحي وسلامة المواطنين، وبنتيجة الرصد والمتابعة الحثيثة، داهمت مديرية جبل لبنان الإقليمية_ مكتب كسروان بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١، وبمؤازرة مفتشين من وزارة الصحة العامة، عيادة غير شرعية في بلدة عشقوت، يديرها الطبيب (ي.ن.)، وضبطت كميات كبيرة من الأدوية المهرّبة وغير المسجّلة لدى الوزارة، إضافةً إلى أدوية منتهية الصلاحية وتجهيزات طبية غير مرخّصة. جرى ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".