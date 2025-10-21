ردّ البنتاغون بسخرية على سؤال من صحيفة "هافبوست" بشأن ربطة عنق وزير الدفاع الأميركي بيت هغسيث، التي لفتت الانتباه خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

فقد ظهر هغسيث في اللقاء مرتدِيًا ربطة عنق تحمل خطوطا عريضة بالأبيض والأزرق والأحمر، مرتبة بنفس التسلسل الموجود على العلم الروسي. ومع أن هذه الألوان تظهر أيضا على العلم الأميركي، إلا أن الصحيفة وصفتها بأنها "تشبه العلم الروسي".

وعند سؤال مسؤولي البنتاغون عن الربطة، جاء ردّهم الساخر: "أُمُّكَ اشترَتها له!"، في إشارة موجّهة إلى الصحافي نفسه، على طريقة الدعابة الأميركية المعتادة.

وأشارت "هافبوست" إلى أن المراسل ذاته كان قد تلقّى ردًّا مشابهًا سابقًا من البيت الأبيض، حين سأل عن الجهة التي اقترحت مدينة بودابست مكانًا لعقد قمة مستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة.

يُذكر أن هذا المراسل أصدر في عام 2021 كتابًا عن ترامب حمل عنوانًا مهينًا.