توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الإثنين، حيث يتحول الى متقلب مع رياح ناشط وأمطار متفرقة.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح خلال الليل خصوصا في شمال البلاد.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة تدريجياً مع احتمال أمطار متفرقة تشتد مساءً يرافقها برق ورعد خصوصا في شمال البلاد كما تنشط الرياح لتصل إلى ٦٠ كلم/س فيرتفع موج البحر.

الثلثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل في الداخل وعلى الجبال، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة وارتفاع بموج البحر. يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئياً.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيّد إجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٧٠%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٦°م.

الضغط الجوي: ١٠٢١ HPA أي ما يعادل: ٧٦٦ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٤.

ساعة غروب الشمس: ١٨:٠٢.