دعا وزير الخارجية الألماني طهران الخميس إلى عدم تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما صوّت النواب الإيرانيون على ذلك الأربعاء غداة وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.



وقال الوزير يوهان فادفول في مؤتمر صحافي في برلين مع نظيرته الكندية أنيتا أناند إن "قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل إشارة سيئة للغاية. أدعو الحكومة الإيرانية إلى عدم السير في هذا الطريق".

ومساء الأربعاء، أكّد المدير العام للوكالة رافايل غروسي لقناة "فرانس 2" أن "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، خصوصاً أن إيران تبقى بلداً وقع معاهدة حظر الانتشار النووي".



وبعد يومين من التوصّل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فادفول عن ترحيبه بـ"إشارات الأمل" لعقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي، مؤكّداً أن الأوروبيين يجب أن يبقوا على طاولة المفاوضات.



وأضاف "نحن نوجّه كل جهودنا الدبلوماسية نحو التوصّل إلى اتّفاق ملزم في أقرب وقت ممكن".