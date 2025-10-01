أعلنت السلطات الألمانية اعتقال 3 أجانب في برلين يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس.

وأوضح الادعاء العام، اليوم الأربعاء أن المعتقلين مشتبه بهم في التحضير لأعمال عنف خطيرة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أسلحة واغتيالات

كما أضاف أن الرجال الثلاثة الموقوفين يشتبه في توريدهم أسلحة نارية وذخائر إلى حماس، من أجل استخدامها في اغتيالات تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.

كذلك أوردت النيابة أنه خلال عملية التوقيف، "تم العثور على بندقية هجومية طراز ايه كاي-47 ومسدسات عدة وكمية كبيرة من الذخائر".

أتى هذا الاعتقال، بعدما خلصت دراسة مدعومة من مكتب مكافحة التمييز التابع للحكومة الألمانية الاتحادية، أمس الثلاثاء، إلى أن اليهود في البلاد يعانون من تبعات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، وأنهم غالبا ما يشعرون بأنهم تُركوا وحدهم أو باتوا يواجهون الرفض.

وكانت ألمانيا علقت بشكل جزئي تصدير وبيع الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب الدامية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

فيما دعت إلى ضرورة اخراج حماس من أي حل مستقبلي في غزة، بعد انتهاء الحرب.

المصدر: العربية