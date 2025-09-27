قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت اليوم السبت إن تهديد الطائرات المسيرة "كبير" وإن البلاد ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها.

ويعلن مسؤولون في دول أوروبا عن حالة تأهب قصوى بعد أن أدى توغل طائرات مسيرة في الدنمارك إلى تعطيل حركة الطيران في عدة مناطق في البلاد عدة مرات خلال الأسبوع الماضي.

وتُجري أيضاً السلطات الألمانية تحقيقات في عمليات رصد مماثلة.

وقال دوبرينت للصحافيين في برلين: "هناك تهديد يمكن تصنيفه بأنه كبير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة".

وأضاف أن ألمانيا ستنظر في مراجعة قانون أمن الطيران لكي يتسنى للقوات المسلحة التدخل لإسقاط الطائرات المسيرة.

وتابع: "يتعلق الأمر بالاستعداد لحماية، على سبيل المثال، البنية التحتية الحيوية أو التجمعات الكبيرة".

تنظر ألمانيا في إمكان السماح لجيشها بإسقاط طائرات مسيرة، على ما ذكر تقرير السبت.

وأفادت ألمانيا، أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا في حربها ضد موسكو، بارتفاع في حوادث رصد مسيرات مشبوهة في الآونة الأخيرة، كان آخرها مساء الجمعة في مقاطعة شمالية على الحدود مع الدنمارك.

ووجهت أصابع الاتهام إلى روسيا وإن لم يُعلن عن أي دليل قاطع يثبت ذلك.

وكانت برلين قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطط لتعزيز أنظمة دفاعها ضد المسيرات لمواجهة التهديد الروسي المتزايد.

وأفادت صحيفة "بيلد" الشعبية أن الحكومة تدرس، من بين إجراءات مخطط لها، السماح للقوات المسلحة بإسقاط الطائرات المسيرة ضمن ظروف معينة.

وينبغي أن يكون الجيش قادراً على التدخل إذا شكلت مسيرة ما خطراً جسيماً على حياة الناس أو البنى التحتية الحيوية، وفي حال لم تكن التدابير الأخرى كافية، وفق الصحيفة.

وفي مثل هذه الحالات تُنقل صلاحيات اتخاذ القرار إلى وزارة الدفاع، علماً بأن هذه الصلاحيات هي حاليا بيد الشرطة.

