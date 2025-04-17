Apr 17, 2025 9:28 PMClock
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أكثر من 400 ألف طفل سوري مهددون بسوء التغذية بعد تعليق المساعدات الأميركية

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