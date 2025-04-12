يُعد النجم المصري محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين الذين مثلوا نادي ليفربول على الإطلاق، ومع ارتفاع قيمة الانتقالات والأجور بشكل كبير، فليس من المستغرب أن يكون صاحب أعلى أجر في تاريخ النادي.

فبعد توقيعه عقدا جديدا لمدة عامين أُعلن عنه يوم الجمعة، وافق اللاعب المصري على صفقة تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 65.4 مليون دولار.

ووفقا لكريس باسكومب، من صحيفة التلغراف، في حال استيفاء جميع المكافآت والبنود التعاقدية، سيتقاضى محمد صلاح حوالي 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم (32.7 مليون دولار)، أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أو ما يعادل 628 ألف دولار.

الراتب الأساسي لصلاح غير معروف حتى الآن، لكن هذا يشير إلى أنه يزيد على عقده البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا الذي وافق عليه عام 2022، وفقا لما ذكره موقع "هذا الإنفيلد" أو "ذس إز أنفيلد"، الذي يغطي أخبار نادي ليفربول.

يبلغ راتب أعلى لاعبي ليفربول الآخرين حاليا حوالي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا فأكثر، مع أنه من المرجح أن يكون فيرجيل فان ديك قد وافق على زيادة راتبه البالغ 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في عقد جديد لمدة عامين سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وبراتبه هذا يصبح محمد صلاح ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد النرويجي إيرلينغ هالاند اللاعب الأعلى أجرا براتب أساسي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويبلغ راتب كيفن دي بروين، زميل هالاند في مانشستر سيتي، والذي سيغادر النادي هذا الصيف، 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.