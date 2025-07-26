طلب أيان راش أسطورة ليفربول الإنجليزي منح شارة نائب القائد للنجم المصري محمد صلاح بعد رحيل ترنت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، مستشهداً بإصابته الشهيرة أمام ريال مدريد قبل 7 أعوام بعد تدخل سيرجيو راموس لاعب الأخير آنذاك.

وخرج صلاح مصاباً من أول مباراة نهائية في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في الشوط الأول عقب تدخل عنيف من سيرجيو راموس قائد الفريق الإسباني حينها، إذ تعرض المصري إلى خلع في الكتف أثر حتى على مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018.

وقال راش، كبير هدافي ليفربول عبر التاريخ، لصحيفة "ليفربول إيكو" يوم السبت: يجب أن يكون صلاح نائباً للقائد فيرجل فان دايك، فهو عنصر أساسي وما زال مهماً للفريق، وكنت سعيداً بعد تمديد عقده لعامين.

وواصل: تخيلوا أنه لم يتعرض لأية إصابة حقيقية منذ إصابته الشهيرة في الكتف عام 2018، وهذا دليل على اهتمامه بلياقته البدنية، وإصراره على النجاح، وكذلك رغبته بمساعدة اللاعبين الأصغر سناً.

وأتبع الويلزي الذي لعب 14 عاماً مع ليفربول على فترتين في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية: فان دايك قائد مذهل، لكن صلاح كمهاجم يقدم نموذجاً يحتذى به كذلك، فالفريق يحتاج إلى من يساعده في الأمام كما يفعل فيرجل في الخلف.

ويتصدر راش قائمة هدافي الفريق الأحمر عبر التاريخ برصيد 346 هدفاً من 660 مباراة، بينما يحل صلاح ثالثاً بواقع 245 هدفاً سجلها خلال 401 مباراة بقميص ليفربول.