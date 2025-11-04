النهار

يستمر الخلاف حول مرجعية المواقع الإلكترونية في لبنان بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للإعلام وآخر فصوله عرض رئيس المجلس للرئيس عون كيفية عمل المواقع وسبل تنظيمها علماً أن قانون إنشائه لا يخوله ذلك وهو مجلس منتهي الصلاحية منذ زمن.

يقوم أكثر من مرشح بجولات وإقامة مأدب غداء في بلدات في البقاع الشمالي طمعاً بوراثة "وراثة" مقعد نائب شيعي حالي تردد أنه لن يحظى بدعم يؤمن له الفوز في الاستحقاق المقبل.

يشكو مواطنون في قرى في قضاء بنت جبيل من عناصر قوى أمنية في مخفر في بلدة كبيرة. ويطالبون وزير الداخلية بالتدخل لأن هؤلاء يغطون أعمال شراء أراض من أشخاص معروفين ومدعومين بطرق ملتوية حيث يتم التلاعب بالمساحات المشروعة ومد اليد على مشاعات من دون أي حسيب أو رقيب منذ سنوات.

رحبت جهات قضائية بدعوة نواب بيروت إلى تحقيق جنائي مع الموظفين الماليين والإداريين من الحاليين والسابقين في مجلس بلدية العاصمة لمحاسبة المتجاوزين والذين سرقوا أموالاً عامة.

تلقى إعلامي متهم في ملف فساد نصيحة من جهة سياسية بعدم إشارته في إطلالاته التلفزيونية وعلى صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى امكان ترشحه للانتخابات المقبلة.

الجمهورية

كشفت مؤسسة تُعنى بالشفافية في الإدارات الرسمية أنّ إحدى الوزارات ردّت على طلبها حول معلومات بأنّها لم تتكلّف بأي مدفوعات من أجل لُقاح، لكنّ الجريدة الرسمية تُظهر أنّها اقترضت 34 مليون دولار على عهد وزير ينتمي إلى حزب الوزير الحالي أيضاً.

يتمّ التحضير لزيارة يقوم بها وزير خارجية دولة مؤثرة في لبنان والمنطقة إلى بيروت قريباً، وتشكّل نقطة تحوّل في الاستحقاقات المقبلة.

أشارت معلومات أنّ موقف ممثل دولة أوروبية كانت أكثر تشدّداً من موقف موفد دولة عظمى حيال المطلوب من لبنان في قضية حساسة، خلال الاجتماع الأخير للجنة بارزة.

اللواء

فجَّرت قضية تخفيض الأرباح على الفوائد العالية قبل الـ2019 الخلاف مجدداً بين السلطات المالية وجمعية المصارف..

يحتدم الخلاف داخل كتلة نيابية، بطله نائب جبيلي على خلفية جنوح رئيس الحزب الذي تمثله الكتلة لهزيمة المرشح الشيعي أياً كان!

شدَّدت القوى المنتشرة جنوب الليطاني من الإجراءات عبر المداخل وغيرها من أجل ضبط عمليات الانتقال على مستوى الأفراد والمركبات.

نداء الوطن

بدأت فرق إعلامية من قنوات محلية وعربية بحجز غرف في أحد المنتجعات في بلدة رميش الحدودية، الذي اعتمده الصحافيون كمركز للتغطية خلال "حرب الإسناد".

يتخذ مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر إجراءات صارمة داخل وخارج قصر العدل في بعبدا لمكافحة الفساد والرشاوى والسماسرة الذين يستغلّون أصحاب المعاملات من المواطنين.

يقول خبير في الانتخابات النيابية إن المرشحين الثلاثة للتيار الوطني الحر في جبيل ينتمون في خلفيتهم السياسية إلى حزب الكتلة الوطنية، ويتابع هذا الخبير أن التيار لم ينجح في إعداد كوادر لترشيحهم فاستعان بأشخاص كتلويين.