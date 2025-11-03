النهار

ولّد تحقيق "فايننشال تايمز" عن استخدام "حزب الله" محافظ رقمية وشركات تحويل أموال لجمع التبرعات ونقل الأموال الى مؤسساته الخيرية بلبلة في الأسواق، إذ أكدت الشركات المعنية أنّها تلتزم معايير الشفافية والمراقبة الدقيقة وتُطبّق "إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وأنّ جميع المستخدمين يتم تدقيقهم دورياً وفق لوائح المصرف المركزي والجهات الأمنية.

يستمر الفريق القانوني للدفاع عن هنيبعل القذافي في الاعتراض على منع السفر وعلى قيمة الكفالة التي حدّدها قرار اطلاق سراحه، إذ انه لا يملك المبلغ المحدد بـ11 مليون دولار.

استبشر الناس خيراً بادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على موظفين في مؤسسة المياه في بحمدون بسبب قطعهم المياه عن المنازل وبيعها من أصحاب الشركات الخاصة لتوزيع المياه وتقاسم الأرباح، ما يفتح المجال امام الملاحقة في مناطق أخرى تعيش المعاناة نفسها.

الجمهورية

سُجِّلت قراءتان متناقضتان لرسائل تلقّاها مسؤولون لبنانيّون من أكثر من موفد عربي وغربي في خلال الأيام القليلة الماضية.

جدّد حزب كبير وقوفه خلف مرجع سياسي في اتخاذ ما يراه مناسباً في مسألة حسّاسة يجري الاستعداد لها، في محاولة لإنهاء العدوان العسكري والأمني.

نُقِلَ عن أحد الموفدين أنّ كلامه الخطير والعنيف في شأن لبنان، يعكس ما أُصيب به من خيبة وكلام معسول من دون أفعال، بالتالي فقد "أُعذِرَ مَن أنذر".

اللواء

جرت مشاورات عاجلة بين الرؤساء الثلاثة للتوافق على إقتراح إرسال «مدنيِّين» مع الوفد العسكري للمفاوضات في إطار «الميكانيزم»، ولكن الموافقة الإسرائيلية على بدء التفاوض لم تصل بعد إلى الجنرال كليرفيلد رئيس اللجنة الدولية!

لم تُفلح إتصالات رئاسية مع عدد من النواب الذين قاطعوا الجلسة النيابية الأخيرة لإقناعهم بالحضور والتصويت على بند قرض البنك الدولي للإعمار فقط ثم الخروج من الجلسة وتطيير النصاب!

يسمع مسؤولون من موفدين أجانب مقارنات بين ما يتم إنجازه في سوريا والتعثر الحالي في لبنان، فيكون الرد اللبناني في معظم الأحيان: عندهم نظام رئاسي ممسك بالقرار الوطني، وعندنا نظام برلماني يُعقِّد إتخاذ القرارات الحاسمة!

نداء الوطن

لوحظ أن بعض فروع مؤسسات تجارية في جبل لبنان ينتمي أصحابها إلى بيئة الممانعة، يحرص على التعامل حصرًا بالعملة اللبنانية النقدية رافضًا المدفوعات عبر بطاقات الائتمان،بهدف توفير الكاش لأصحاب القرار في تلك البيئة وتجنب العقوبات والملاحقات بتهمة تبييض الأموال.

حاول سياسيون التدخل لدى جهات قضائية في بعض الملفات المثارة، لكن مرجعًا مدنيًا حذر من أي تدخل ودعا الجهات القضائية إلى عدم التجاوب إطلاقًا مع المداخلات السياسية.

فشل أحد رجال الأعمال في الاستحصال على قرار قضائي برفع منع السفر، على رغم كل الضغوط التي مارسها.