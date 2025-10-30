النهار

تجري محاولات تشويش على ندوة سياسية تحضر لها مرجعية دينية.

أقدمت عائلة معروفة بشراء الأراضي في الجنوب على تخريب عقار في دير أنطار (بنت جبيل) لعدم قبول صاحبه بيعه. وتحظى تلك العائلة النشطة في بلدان افريقية بدعم من عدد من الضباط والقضاة.

نائب شمالي دخل الى القاعة العامة في الجلسة النيابية التي لم يكتمل نصابها اول من امس. وعندما لمس ان العدد يقترب من 65 طلب شطب اسمه وخرج. وعند سؤاله عن السبب رد "رايح على صلاة الظهر" قبل ساعة ونصف الساعة من موعد الصلاة.

توقف مراقبون عند مقابلة تلفزيونية لشخصية اقتصادية ناشطة من خلال القراءة الدقيقة التي قدمها على المستويين السياسي والاقتصادي في معرض رده على اداء الحكومة ومستوى الوزراء في اكثر من حقيبة ومن دون تعميم.

عُلم أن مكاتب التحويلات والصيرفة تعاني من شح في التحويلات من الخارج، ما يترك تساؤلات عن السبب وما اذا كان مرتبطاً بتشديد الرقابة الدولية ام بسبب الركود الذي تعاني منه معظم دول الانتشار اللبناني.

يؤكد مصدر نيابي ان عدداً من اصحاب المبالغ المحولة الى الخارج بعد 19 تشرين الاول 2019 بدأوا اجراءات لاعادتها الى لبنان تجنباً لملاحقات يمكن ان تصدر بحقهم.

الجمهورية

استغرب خبير مالي النية باقتطاع مبالغ من أموال المودعين تحت عنوان فوائد عالية، وأموالهم محجوزة منذ 6 سنوات يتمّ الاقتطاع منها بحجة الرسوم، ولا تُعطى لا فائدة ولا أصول المال الذي تراجعت قيمته أساساً بفعل التضخّم.

لم يُحاسب حتى الآن أحد في مسألة هدر مليارات من الدولارات من جراء قرار مالي لم يكن له أي مبرّر على الإطلاق.

لوحِظ وجود أكثر من مسؤول في أكثر من سلطة يعاني من فرط الغضب السريع، فيما تحتاج مناصبهم إلى الهدوء والتروّي.

اللواء

ترك مرجع للموفدة الأميركية اتخاذ ما تراه مناسباً لسير المحادثات معه، وإن اتسمت بالجدية، وحفظ المسافات!

عاد التداول باسم نائب سابق للترشح في منطقة مختلطة، ومعركتها قاسية، لضمان عدم خرق «البلوك الثنائي».

حسب مطَّلعين على أجواء تحيط بحزب بارز، فإن الخطاب السياسي آخذ بالتمايز عن مرحلة سلفت، مما يوفر الفرصة للاعبين لرسم خطوط قابلة للمعالجة في المستقبل.

نداء الوطن

يدور صراع صامت داخل أحد التيارات السياسية البارزة على مَن سيختار كمرشحين للانتخابات النيابية في بيروت الأولى وجبيل وزحلة، وبرز هذا الصراع في البرودة التي تسود العلاقة بين المرشحين المفترضين.

حلّقت مسيرتان إسرائيلتان قبل أيام بالقرب من بلدة "حبشيت" - عكار ما أثار الرعب في نفوس الأهالي. وعلى الأثر غادر البلدة عدد من مسؤولي "الحزب" كانوا يقطنون فيها منذ مدة ولديهم مكتب متابعة وخدمات تتعلق بشؤون النزوح.

سألت مراجع معنية عن الأسباب الكامنة وراء توافر الكثير من البضائع المهربة في الأسواق بأسعار منخفضة نسبيًا وبعضها مثار شكوك حول نوعيته، وكأن شيئًا لم يكن على الرغم من التدابير المتخذة لمكافحة التهريب.