النهار

رجل دين وقاض شرع تم توقيف ابنه المتهم بتزوير شهادات وتلاعب في العلامات في كلية الحقوق - الفرع الاول في الجامعة اللبنانية. وتلقى الاب رداً من مرجع بعدم تدخله في التحقيقات التي تقوم بها مديرية أمن الدولة كي تأخذ التحقيقات مجراها الى النهاية ومحاسبة كل من له علاقة بتشويه صورة الجامعة.

تبين ان تدخلات عدة تحصل في دار الفتوى في عملية توزيع ائمة المساجد في خطب الجمعة في بيروت. وجرت محاولة لاستبدال شيخ في الطريق الجديدة بزميل له ولم تنجح.

نائب تغيييري يردد انه يحظى بدعم من السرايا الحكومية وصل الى عشاء في منزل سفير غربي في بعبدا ترافقه 3 سيارات ودراجين، الامر الذي كان محل تساؤلات عند المدعوين خصوصاً ان المنطقة بقعة أمنية.

حتى مساء امس لم تكن مواعيد للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس قد حددت على جداول استقبالات الرؤساء الثلاثة.

اجمع نائب حالي ونائب سابق من عكار أن نفقات حملة أي مرشح لينجح في دائرتهما في الانتخابات المقبلة لن تقل عن 5 ملايين دولار.

أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا بالرئيس نواف سلام للاطمئنان على زوجته سحر بعد الحادث الذي تعرضت له في الفاتيكان.

الجمهورية

أشار مسؤول مالي دولي، إلى أنّ ضريبة الـ VAT أفادت لبنان لفترة قصيرة لناحية تأمين بعض الأموال، لكنّها أضرّت به على المدى الطويل بسبب "لا عدالتها" الاجتماعية.

أوعز مسؤول مالي للوفد اللبناني الذي زار واشنطن أخيراً بوضع ضرائب على التبغ والكحول والسكّريات، لأنّها لا تُصيب الفقراء بل تفيد لبنان إن طبّق رؤية عامة للصحة.

كشف اقتصاديّون في نقاشهم مع وزير ومسؤولين ماليِّين من لبنان والخارج، أنّ أكثر من 500 ألف عامل بكثير لا يملكون أرقاماً مالية عند الدولة.

اللواء

يهدِّد نواب «الكتل السيادية» والتغييريِّين بتطيير نصاب جلسات مجلس النواب في حال لم يُدرِج الرئيس نبيه برّي مشروع تعديل قانون الإنتخابات وإتاحة المجال للمغتربين المشاركة في عمليات الإقتراع كلٌّ حسب قيد نفوسه!

تُبذل مساعي من نواب مستقلين لتمرير نظام «الميغا سنتر» في الإنتخابات المقبلة، كحل وسط بين السياديِّين والثنائي الشيعي، في حال لم يتم تعديل قانون الإنتخابات لمصلحة الصوت الاغترابي!

تستعد أحزاب سياسية، مسيحية وأرمينية، ونواب من رجال الأعمال لإستقدام آلاف من اللبنانيِّين المقيمين في الخارج للإستفادة من أصواتهم يوم الإنتخاب!

نداء الوطن

وصفت مصادر دبلوماسية السفير ميشال عيسى بأنه "موفد رئاسي" بمقدار ما هو سفير، وأن علاقته ستكون مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب، في موازاة علاقته بالخارجية الأميركية.

رأت جهة رقابية أن قرار الحكومة بالسماح للبلديات بإقامة كسارات متنقلة لتفتيت ردميات المنازل المدمّرة يشكّل مخالفة لدفتر الشروط الفني الذي يُلزم المتعهّدين بإدارة الردميات بيئيًا ومعالجتها وفق الأصول، وهذا الإجراء يضاعف أرباح المتعهدين المكلّفين رفع الردم ويقوّض أهداف الإدارة البيئية المستدامة.

تقول مصادر تربوية إن فضيحة كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، ليست الوحيدة إذ تكشف المعلومات عن فضيحة مماثلة في كلية أخرى، وتابعت المصادر أن الحرص على الجامعة اللبنانية يقتضي وضع اليد على ملف الجامعة ككل.