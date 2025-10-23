النهار

يُنقل بأنه عند انتهاء جلسة مجلس النواب اول من امس، سأل أحد النواب الرئيس بري قائلاً له: دولة الرئيس في انتخابات؟ فرد عليه "طبعاً وعلى القانون الحالي والمغتربين سينتخبون في لبنان".

تكشف اوساط دبلوماسية غربية لـ"المركزية" عن لائحة عقوبات اميركية جديدة شارفت على نهايتها ستصدر قريباً وتطال كل من قدم الدعم والمساعدة لـ"حزب الله" في الداخل والخارج، مشيرة الى توقع اعلانها الاسبوع المقبل، قبل وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت.

اضافة الى برنامجه المتوقع علم ان البابا لاوون الرابع عشر سيقصد خلال زيارته لبنان لقاء المرضى والطاقم الطبي في مستشفى دير الصليب في بقنايا في زيارة تعبيرية للتضامن مع المرضى في لبنان خصوصا تلك الفئة التي تعنى بها جمعية راهبات الصليب.

فضيحة تزوير الشهادات في الفرع الأول لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية أعادت الى التداول فضيحة وصول أحد الرؤساء السابقين لهذه الجامعة بشهادة لا تزال موضع شكوك لغاية اليوم.

سأل احد الصحافيين النائب جورج عدوان: في العام 2017 سمي قانون الانتخاب باسم جورج عدوان فلماذا تتعاملون اليوم معه كعدوان!

الجمهورية

كشف مسؤول اجتمع بصندوق النقد منذ أيام، أنّ الحكومة اللبنانية لن توافق على ما يضرّ لبنان، واصفاً صعوبة الاتفاق أنّها نتيجة غياب الثقة.

شدّد مسؤول على أنّ الضريبة على المحروقات التي أُقِرّت منذ أسابيع لم تتسبَّب بأي زيادات على أسعار السلع الغذائية أو تضخّم، نتيجة الرقابة على الأسعار في مختلف القطاعات.

ناقش اقتصاديّون ووزير حالي ووزير سابق مصير ما يُعرَف بدَين ال 16 مليار دولار، وعمّا إذا كانت ستُضاف إلى ديون الـ "يوروبوندز" أو ستتغاضى الدولة عنها.

اللواء

مع وصول السفير الأميركي الجديد، من المتوقع، حسب مصادر دبلوماسية، التوجُّه إلى معسكر شرم الشيخ للبحث عن مخارج للمأزق المستحكم في اجتماعات الميكانيزم..

مُنِيَ رئيس تكتل بخيبة أمل في جلسة تجديد المطبخ التشريعي، في مؤشر على مرحلة من التباعد مع فريق الثنائي وأطراف أخرى..

ارتفع الطلب على نحو هستيري على استئجار الشقق السكنية في بيروت والضواحي، على خلفية الخشية من حرب اسرائيلية جديدة على لبنان.

نداء الوطن

تتهيَّب الطبقة السياسية اللبنانية مما سيصدر في واشنطن من عقوبات على شخصيات ومكونات لبنانية على علاقة بـ "حزب الله"، وتتوقع أجواء العاصمة الأميركية أن تشمل العقوبات "أسماء كبيرة".

شبَّهت مصادر سياسية الانتقاد الشديد اللهجة الذي وجهه الأمين العام لـ "حزب الله" لحاكم مصرف لبنان كريم سعَيْد، بالتهديد الذي أوصله الحاج وفيق صفا إلى المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار.

تقدّم سكان مبنى سكني يقطنه مسؤول الأمن في الجماعة الإسلامية بشكاوى غير رسمية بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من عناصر الأمن المكلّفين حمايته وتشمل عمليات تفتيش متكررة للزوار وأسئلة على القاطنين ما دفع عددًا منهم إلى بيع الشقق والانتقال إلى مكان آخر.