تتفاعل قضية تزوير شهادات في الفرع الاول لكلية الحقوق في ظل إصرار رئيس الجمهورية على استكمال التحقيق لدى المديرية العامة لأمن الدولة ورفض الرئيس نبيه بري وساطات للتعتيم على الموضوع، رغم وجود قريبين منه أو محسوبين عليه في عداد المستفيدين ومنهم إعلامي يستعد للترشّح الى الانتخابات وقد فضحت "النهار" أمره قبل نحو ثلاثة أشهر.

ينشط عدد من أبناء سياسيين وناشطين سياسيين في الظهور الإعلامي تحضيراً لإعلان ترشحهم للانتخابات النيابية المقبلة، لكنهم يتحفظون عن الاعلان المبكر عن خياراتهم.

لم يصدر أيّ بيان متابعة من نقابة الصيادلة حول الشكوى التي رفعها النقيب عن وجود أدوية مهربة وغير صالحة في عدد من الصيدليات وتشكيك نقابة مستوردي الأدوية في كلامه ما يترك المرضى في حيرة من أمرهم.

تدور معركة طاحنة في البقاع الغربي خصوصاً على المقعدين السنّيين وقد دخلت القوة المالية على الاستحقاق خصوصاً أنّ التحالفات معقّدة إلى حدّ كبير في ظل إيحاء خارجي بعدم التحالف مع "حزب الله".

تستمر الشكوى من مواقف للسيارات في منطقة الأشرفية ترفض الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي حدّدها محافظ بيروت.

لم يتجاوب مكتب اللبنانية الاولى مع مطالب صحافية للاطّلاع على تفاصيل مدرسة المواطنية قبل إطلاقها رسميّاً في 31 الجاري.

نُقِلَ عن مسؤول بارز، أنّ الانتخابات النيابية حاصلة حتماً على أساس القانون النافذ، وأنّ مَن يرغب من المغتربين الإقتراع، أبواب لبنان مفتوحة أمامهم، ولن يكون هناك اقتراح في الخارج لا لستة نواب يمثلون القارات الخمس ولا لـ 128 نائباً.

يُنتظر أن تكتسب زيارة منتظرة لموفد إقليمي للبنان هذه المرّة أهمّية كبيرة، وستكون لها انعكاساتها على ملف حساس مطروح على طاولة البحث على أعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وصل عدّاد تبرّعات شركة أحد الوزراء للأجهزة الأمنية، منذ ما قبل تعيينه حتى اليوم، إلى أكثر من 200 آلية.

لم يحن الوقت لوضع لبنان على طاولة التفاوض قبل حلول العام المقبل، الحافل بمتغيِّرات قد تكون مفاجئة على غير مستوى..

بدأ تيار مسيحي ينظم ملفات لحملات على نواب شغلوا أدواراً مقدرة، بعد الانفصال عنه ويستعدون للمعارك الانتخابية المقبلة..

نُقل عن أكثر من مرجع رئاسي رفض «لفلفة» أي ملف تزويري أو يتعلق بالرشاوى والاختلاسات، تحت أي مبرّر أو اعتبار!

عُلم أن تحقيقات التزوير في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية أدّت إلى إعادة النظر في ترشيحات العمداء، بعدما ثبت أن العميد المكلّف قد قصّر في أداء واجباته الإدارية والأكاديمية، لا سيّما لجهة مراقبة الفروع الستة لكلية الحقوق، حيث تبيّن وجود عمليات تزوير في فرعين أساسيين شملت علامات وكراسات امتحانية.

كشفت مصادر مطلعة أن خلافًا نشب بين مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ومفوّض الحكومة لديه، ما أدّى إلى تعطيل اجتماعات المجلس وأعماله. الخلاف يعود إلى إصرار المفوّض على توقيع كشوفات المتعهّدين والتدخل في الشؤون التنفيذية في حين يعتبر المجلس أن دوره يقتصر على الرقابة المسبقة لحجز النفقات فقط.

فُتح تحقيق إداري واسع بعد ادّعاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وجود مستودعات للمحروقات تابعة لها داخل مقر وكسارة عائدين لجهة حزبية، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدنية المرافق العامة واستقلالها عن النفوذ الحزبي، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وبيئية وتنظيمية.