النهار

بخلاف النقص الحاد بالمشاركين في اعتصام مطالب بالعفو العام عن السجناء في بعلبك، حضر أمس عدد من المحازبين لتأكيد تبنّيهم المطلب الشعبي على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة.

حذّر نقابي من أن المطالب العمالية ستُحاصر الحكومة تدريجاً ابتداء من الأسبوع الجاري إذ يتبين أن ثمة تمويلاً لمشاريع كثيرة تتقدّم على مصلحة المواطن وخصوصاً في القطاع الرسمي الذي يئنّ تحت وطأة الغلاء والفساد والإهدار المستمرين.

عُلِم أنّ عدداً من العائلات التي نزحت من قرى بقاعية متداخلة مع سوريا تعود إلى قراها رغم الخطر المحدق بها، بعدما تقلّصت كثيراً المساعدات المالية التي كانت تتقاضاها وتعرّضها لنوعية حياة غير لائقة.

بعد تعميم أكثر من محافظ على الوحدات الصحية في المناطق للتأكد من عدم تلوّث المياه، عُلِم أنّ إجراءات تُتّخذ في الظل بعيداً من الإعلام بعد الضجة التي أثارها ملف "مياه تنورين" واتخاذه أبعاداً تتجاوز الطابع الصحي والتقني إلى حسابات سياسية وطائفية.

على رغم الكلام عن اجتماع رئاسي ثلاثي لبحث ملف التفاوض مع إسرائيل إلّا أنّ أكثر من مصدر رئاسي قال في مجلسه إنّه لم يتم الاتفاق على اللقاء حتى تاريخه ولم يُطرَح الأمر للبحث في الموضوع لأنّ مجرّد انعقاده يُسبّب حرجاً للبعض.



الجمهورية

تردّد أنّ حزباً بارزاً اتخذ قراراً بإزاحة مسؤول بارز من منصبه بعد سنوات طويلة من توليه هذا المنصب، ونُقِل إلى مركز آخر أقل أهمّية.

علّق مسؤول كبير على الغياب الملحوظ لتوم برّاك عن مسرح الأحداث في المنطقة ولبنان، وقال: "لقد خدم عسكريّته، وغادر ولم يَعُد".

تبيّن أنّ عدم حضور موفد غربي إلى لبنان في الزيارة التي جرى الإعلان عنها قبل فترة، مردّه إلى الإغلاق الأميركي والحدّ من النفقات.



اللواء

أبدت أوساط ديبلوماسية أوروبية إهتماماً بكلام رئيس الجمهورية عن إستعداد لبنان للتفاوض مع العدو الإسرائيلي، وحاولت معرفة المقصود: تفاوض مباشر برعاية الأمم المتحدة أم غير مباشر برعاية الولايات المتحدة الأميركية؟

يدرس عدد من النواب الحزبيِّين إمكانات ترشحهم بلوائح منافسة لحزبهم في حال تخلِّي القيادة عنهم وتمسُّكها بترشيح وجوه جديدة أكثر شعبية وجاذبية من النواب المستبعدين!

هدّد المحامي الفرنسي لهنيبعل القذافي بكشـف بعض ملابسات إحتجاز موكله طوال سنوات بلا محاكمة إذا لم تتجاوب المراجع المعنية بعقد جلسة سريعة لمحاكمته، يتم في نهايتها إصدار قرار بإطلاق سراح موكله!



نداء الوطن

لاحظت مصادر دبلوماسية أن الجيش اللبناني حقق نجاحات باهرة في القضاء على عصابات المخدّرات، واستنتجت هذه المصادر أن الجيش يملك قدرات احترافية لكنه يحتاج إلى قرار سياسي في ملفات أخرى.

تقول أوساط دبلوماسية إن ملف السجناء السوريين في رومية تعثر مجدّدًا، على الرغم من الزيارات الوزارية السورية للبنان، وعزت هذه الأوساط أسباب التعثر إلى اعتبارات سياسية لبنانية، ما تسبّب في انزعاج سوري.

يتردّد أنّ اسم الصحافي إبراهيم ريحان يتقدّم بين الأسماء المرشحة للمنافسة على أحد المقعدين الشيعيين بدائرة بيروت الثانية. ريحان معروف في الأوساط البيروتية وتربطه علاقات بفاعليّات العاصمة، ولديه خلفية مقاصديّة حيث ينشط كمسؤول للجنة الإعلام لجمعيّة متخرّجي المقاصد الإسلاميّة ببيروت.

