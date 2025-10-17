النهار

تراجع الاهتمام أمس بملف مياه "تنورين" رغم تأكيد أكثر من وزير ثبوت صلاحية المياه للشرب من دون أيّ بيان رسمي عن وزارة الصحة أو عن وزير الزراعة الذي وقَّع القرار.

يقول مستشار سياسي سابق لدى رئاسة الحكومة إنّ تلقّي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة غير مباشرة من الرئيس نبيه برّي برفض التفاوض على الترسيم البري قبل انسحاب إسرائيل من القرى الحدودية والتلال المحتلّة، قوبل بقصف معدات الاعمار في بلدة المصيلح حيث منزل بري الذي بلغته الرسالة بوضوح.

بدا لبنان مستمرّاً في اتقساماته وفي عدم توحيد جهوده وظهر ذلك جليّاً في الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي، إذ ليس من خبر واحد عن توجه مشترك أو رؤية واحدة للوفد.

ثمة أكثر من اسم شيعي في البقاعَين الأوسط والشمالي من حزبيّين ومستقلّين يتسابقون لدى "الثنائي" لتبنّي ترشيحهم في الانتخابات المقبلة.

نائب سابق في "تيار المستقبل" يقول إنّه لم يتلقَّ أيّ إشارة بعد تشير الى مشاركة فريقه في الانتخابات النيابية، وأنّ "الغروب" (المجموعة) عبر تطبيق "واتساب" الذي يضم أعضاء الكتلة السابقة غير ناشط منذ أشهر.

عُلِمَ أنّ شركات مالية تُقفِل حسابات لبنانيِّين بسبب نشاطات تبرّعات أو دعم أو تمويل، لاعتقادها أنّها قد تتعرّض إلى عقوبات خارجية في حال عبرت الأموال لتصل إلى إعادة الإعمار قبل القرار السياسي.

نبّهت جهات مالية من أن تسعى جهات حزبية للاستفادة من عودة المغتربين في إفريقيا، في الربيع المقبل، لإدخال مئات الملايين من الدولارات لتمويل حملاتها الانتخابية.

ما زال نظام المحاسبة مُعطّلاً، بدليل فضيحة كبيرة ارتُكِبت ولم يحمل أحد مسؤوليّتها على رغم من الأضرار المادية والمعنوية التي حصلت وأضرّت بسمعة لبنان.

يُنقل عن سفير دولة شرقية كبرى قوله أن بلاده خلعت عنها التحالفات السابقة، وتتعامل مع الوضع في المنطقة من زاوية برغماتية..

تحركت الماكينات الانتخابية بقوة في لبنان والمهجر، للحشد الانتخابي، نظراً لحساسية المعركة في ما خصَّ المجلس الجديد..

تتفشَّى عمليات مخالفة للقانون في أكثر من إدارة ووزارة، بحيث، بات من الصعب تنظيف الإدارات قبل عملية «نفض» شاملة.

وصفت مصادر سياسية ترحيب النائب أسامة سعد برئيس الحكومة نواف سلام في صيدا بأنه ردٌّ غير مباشر على تخوين "حزب الله" للنائب سعد، خصوصًا أن التباعد بين سلام و"الحزب" يزداد.

جرى مؤخرًا توقيف مجموعة عاملين في مديرية الجمارك بينهم سيّدة كانت تسهّل أعمال "حزب الله". وفي المعلومات أيضًا أن عصابة يديرها مراقب يقوم بالتهريب لصالح "الحزب" انطلاقًا من مرفأ طرابلس، ونتيجة لذلك جرى تجميد 400 مستوعب في مرفأ طرابلس.

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن التصعيد الإسرائيلي ليل أمس استهدف مناطق تعتبر "ثقلًا" للرئيس نبيه بري (الزهراني والنبطية)، ويأتي بعد أسبوع على استهداف المصيلح التابعة سياسيًا للرئيس بري أيضًا.

تعتقد مصادر أوروبية تابعت مشاورات تشكيل القوة الدولية العربية التي يُفترض أن تنتشر في قطاع غزة وكذلك مشاورات تشكيل المجلس الذي سوف يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويسميه مجلس السلام للإشراف على حكم قطاع غزة، أن لا تصورات واضحة حول الكثير من النقاط المتصلة بعمل المجلس والقوة العسكريّة، خصوصاً لجهة إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتشكيل كل من المجلس والقوة وهو ما تعترض عليه “إسرائيل” ويتمسك به الكثير من الدول المطلوب منها المشاركة وتتحفظ عليه أميركا، كذلك لا يوجد جواب أميركي للدول العربية والإسلامية التي طلبت وجود ميثاق للمجلس ومهمة القوة العاملة تحت سلطته يوضح الأفق السياسي للعملية وصلتها بقيام دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين ولو من باب الإشارة العامة، بينما تعارض “إسرائيل” بصورة قاطعة أي إشارة مشابهة، ولذلك تبدي المصادر خشيتها من تراجع الاندفاعة التي يتفاءل بها كثيرون بعد إعلان خطة ترامب.

تشير استطلاعات الرأي التي تجريها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول معايير النصر والهزيمة في حرب غزة إلى أن غالبية تصل إلى 60% من الذين استطلعت آراؤهم لا ترى أن “إسرائيل” خرجت منتصرة من الحرب، ويشير هؤلاء إلى ما يسمّونه باليوم التالي ويقولون إن حماس عادت بكامل حضورها العسكري تسيطر على قطاع غزة وأن شمال غزة الذي سعت “إسرائيل” لجعله خالياً من السكان كحد أدنى إذا لم يتم تهجير سكان غزة قد عاد إليه سكانه من جنوب غزة وأن الانسحاب ولو من نصف قطاع غزة يُخالف كل الحديث عن نيّة البقاء في غزة. ويذكر المستطلعون خسارة “إسرائيل” في الرأي العام العالمي كثمن باهظ للحرب التي كان يمكن إيقافها وفق اتفاقات كانون الثاني الماضي التي تشبه الاتفاق الحالي.