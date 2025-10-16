

النهار

تدور معركة حول تعيين المدير العام للهيئة الناظمة للقنب الهندي بحيث تتشدد حركة "أمل" في ان يكون المرشح بقاعياً وشيعياً في حين ان المرشح المطروح ليس من البقاع ولا من الطائفة الشيعية.

يستمر تعليق مهمات مدير الفرع الاول لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الى حين جلاء الحقيقة في موضوع الشهادات المزورة لطلاب عرب وتلقي رشاوى مالية، علماً ان تحقيقات لا تزال مستمرة في بيع شهادات من جامعات خاصة عدة.

لم يتجاوب الاهالي في بعلبك الهرمل مع الدعوة الى اعتصام امس للمطالبة بقانون العفو العام اذ كان عدد المشاركين يعدّ بالأصابع.

يسعى عدد من اصحاب المولدات الى دفع المواطنين للتوقيع على بيانات تفيد بانهم لا يريدون تركيب عدادات تارة تحت وطأة وعيد وتارة تحت التهديد بحرمان الاقسام المشتركة في الابنية من الكهرباء.

تحركت بلديات كثيرة في اليومين الأخيرين لمراقبة محال تعبئة مياه تعمل في نطاقها ربما من دون تراخيص رسمية وايضاً لفحص بعض الينابيع وعيون المياه في اماكن عامة للتأكد من خلو المياه من الجراثيم وذلك بناء لطلب محافظين وقائمقامين. وبدا يتبين للبعض وجود بعض التلوث يجري العمل لمعالجته.

الجمهورية

أصدرت جهة رقابية ما هو معروف بأنّه تقريرها السنوي، لكنّه كان هذه المرّة تقريراً عن 4 سنوات، وذلك بعدما غابت تقاريرها لحوالى 7 سنوات.

مارست الغرفة الخاصة – المثيرة للجدل قانونياً – التابعة لجهة رقابية، رقابةً على حوالى 2200 من أصل 12200 معاملة رقابة، ما وُصِف بأنّه "رقابة الموافقة المسبقة"، إذ لم ترفض أو تعدّل شروط سوى 46 معاملة.

إجراء واحد اتخذته وزارة سيادية رفع المدخول من مرفق حيَوي خارج بيروت حوالى الضعف في غضون أيام.

اللواء

تُطبخ فكرة «التفاوض الأمني» في الغرفة المغلقة، كخيار وحيد متوافر، بعدما صارت الخيارات الأخرى غير ممكنة!

تجري إعادة تموضع داخل الطوائف الست الكبرى على خلفية تشكيل اللوائح والتمثيل في المجلس الجديد..

أدى التأخر في التسلم والتسليم في إحداث ارباك في سير العمليات بعد صدور مرسوم التشكيلات منذ أسابيع بين العائدين والمغادرين..

نداء الوطن

تبيَّن من التحقيقات الداخلية التي أجرتها وزارة سيادية عمَّن يقف وراء الحملات عليها، أن مستشارًا في أحد المقرات هو الذي يسرِّب أخبارًا ملفقة إلى وسائل إعلام الممانعة، وقد تبلَّغ المعنيون بأمر التسريب، وتنتظر الوزارة كيفية التعاطي مع ما ارتكبه المستشار.

كشفت التحقيقات في فضيحة تزوير العلامات والكراسات في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية أنّ أحد المحللين السياسيين الممانعين المعروفين استفاد من عملية التزوير وتم تعديل علاماته في ثلاث مواد أساسية على النظام المعلوماتي بما يخالف العلامات الأصلية المثبتة على الكراسات الورقية.

علم أن السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى التقى أمس إلى مائدة عشاء الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وكان الطبق الرئيسي الدسم لبنان.