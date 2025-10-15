النهار

بعدما أفاد مصدر في جمعية الصناعيين بأن مؤثرة اجتماعية كانت وراء الحملة على إحدى شركات المياه إثر رفض إدارة الشركة دفع مئة ألف دولار لقاء حملة إعلامية ولجوء المؤثرة إلى موظف في وزارة الصحة في تقرير ملتبس، بات الأمر يحتاج إلى فتح تحقيق يكشف الحقيقة للرأي العام.

استأجرت شركة إنتاج عالمية قطعة أرض واسعة في منطقة حامات في شمال لبنان استعداداً للبدء بتصوير فيلم عالمي عن تاريخ الفينيقيين. ويجري العمل لتحويلها مسرحاً للأحداث.

فيما يؤكد وزير الأشغال العامة فايز رسامني وصول الآت كشف إلكترونية (سكانر) حديثة الى مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس ومعبر المصنع الحدودي لمكافحة تهريب البضائع والتهرب الجمركي، يشكك تجار ومستوردون في انتظام العمل بسبب تضارب المصالح ودخول أجهزة أمنية على الخط كانت تحقق أرقاماً عالية من الجباية الخاصة بأفرادها.

أوضحت المديرية العامة للأمن العام رداً على ما أوردته "النهار" في "أسرار الآلهة" أمس عن أن عدد جوازات السفر المزورة الصادرة عن مركز أمن عام بعلبك الإقليمي لمطلوبين للعدالة بلغ نحو 73 حتى الساعة، وأن الخبر يفتقر إلى الدقة وأن العدد مبالغ به جداً، في اعتراف ضمني بوجود التزوير والاختلاف على العدد.

الجمهورية

شكّل افتتاح مرفق سياحي اقتصادي أمس في وسط بيروت، مؤشراً إلى عودة الاستقرار والاستثمار في المرحلة المقبلة.

تحدّث مسؤول عن أنّ اجتماعات مرتقبة لوفد لبناني في الخارج تواجه صعوبات، بسبب تخلّف لبنان عن تطبيق التزام هام يقضي بإغلاق فروع مؤسسة غير شرعية لا تزال تفتح فروعاً جديدة.

أبلغ فصيل غير لبناني إلى جهة رسمية أنّه لا يَعتبر نفسه ميليشيا، ولا ينطبق عليه قرار متخذ من هذه الجهة.

اللواء

لاقت مداخلة رئيس لجنة نيابية، ذات صلة بالوضعين المالي والاقتصادي ارتياحاً في اجتماعات مالية تُعقد في الولايات المتحدة الأميركية..

قطعت الاتصالات بين إدارة مؤسسة صحية ضامنة والعاملين فيها، عبر نقابتهم مرحلة قريبة من التوصل إلى إدخال زيادات على الرواتب والتقديمات المالية الشهرية..

أوقفت هيئات تأديبية اجراءات بحق موظفين وعاملين في إحدى الوزارات، على خلفية عدم إفراغ الوزارة وشل العمل فيها..

نداء الوطن

كانت لافتة التغريدة التي كتبتها مورغان أورتاغوس، تعليقًا على قسَم السفير ميشال عيسى اليمين، فقالت في تغريدتها: "مبروك صديقي العزيز، أنا في غاية الحماس للعمل معك" وختمت تغريدتها بكلمة بالعربية هي "مبروك".

أظهرت تسجيلات صوتية لموظف في وزارة خدماتية قيامه بطلب مبالغ مالية ورشاوى مقابل تسهيل معاملات. وتؤكد المصادر أنه سيتم نقل الموظف المعني إلى جهة رقابية، بدل اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية بحقه.

أثارت استنسابية اللجنة العلمية الأكاديمية في معهد الدكتوراه للجامعة اللبنانية حول نتائج تقييم أبحاث القبول ضجّة كبيرة، بعدما تبيّن أن جهة حزبية مسيطرة تقف وراء قبول طلاب أقل مستوى ممّن تفوّقوا في الامتحانات الخطيّة الأخيرة والأبحاث.

البناء

تقول مصادر اقتصادية إن حملة الدعم الحزبي لشركة مياه وتحويلها إلى حملة معادية لفريق شعبي وطائفي ألحق بالشركة ضرراً كبيراً فإن ثبتت المخالفة أم لم تثبت سوف تعود الشركة إلى الأسواق بعد تصحيح وضعها أو إثبات صحته، لكنها ورثت من هذه الأزمة تصنيفاً حزبياً ضيقاً وعداء مع أوسع شريحة شعبية منظمة في البلد ما يعني خسارة السوق الأوسع استهلاكاً، وقالت إن القيمين على الشركة استدركوا خطورة الوضع وأجروا اتصالات مع الجهة الحزبية للتوقف عن حملة الدعم، لكن الأمر خرج عن السيطرة بعدما تحول حرباً على وسائل التواصل الاجتماعي.

شهدت أوساط الرأي العام الفرنسي والبريطاني والألماني حملات تهكم على قادة الدول الذين شاركوا في قمة شرم الشيخ وتقبلهم الطريقة المهينة التي عاملهم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتساءل عدد من المعلقين مع تكرار هذه المشهديّة عدة مرات وتكرار تلبية القادة لدعوات يتم نقلها مباشرة على الهواء مع الرئيس الأميركي ما هي الحكمة من المشاركة؟ متسائلة عن سبب عدم التصرف على طريقة ولي العهد السعودي الذي غاب عن اللقاء، حيث أوفد وزير خارجيته فحفظ مقامه ومقام بلده من لسان ترامب السليط والاستعراضي من دون أن يجرؤ أحد من الذين قام بإذلالهم على استخدام الطرافة والبداهة لرد ظريف معبر بل إن رئيس حكومة باكستان أمعن في إذلال نفسه بالاستجابة لدعوة ترامب له لتكرار ما سبق وقاله له عن ترشيحه لجائزة نوبل؟