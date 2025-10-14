النهار

بعد "تباطؤ" في ملف التعيينات الإدارية، رجح مصدر وزاري أن يتم هذا الأسبوع تعيين رئيس للهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي وأن الإسم بات معلوماً وستتم ترقيته من مدير حالياً إلى رئيس للهيئة.

على رغم الكلام عن تنظيم "تاكسي المطار" إلا أن الفوضى لا تزال سائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر واجهة البلد للقادمين إليه من الخارج.

اشتكى مواطنون عبر وسائل التواصل من قيام عناصر مدنية بإقفال الطريق عند المدينة الرياضية في قلب العاصمة وسؤال المواطنين عما إذا كانوا يحملون بطاقة من "حزب الله" قبل السماح لهم بالمرور خلال تنظيم الحزب مهرجانه الكشفي.

تقول مصادر متابعة إن عدد جوازات السفر المزورة والتي يُتهم مركز الأمن العام في بعلبك بإصدارها بلغ نحو 73 حتى الساعة وأكثرها لمطلوبين للعدالة.

وفق مستشار سابق، فإن البديل لقوات اليونيفيل في لبنان، قوة أميركية فرنسية على جانبي الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى قوة روسية تركية على الحدود السورية الإسرائيلية.

يلاحظ أن عدداً كبيراً من المواقع الإلكترونية لوزارات ومؤسسات رسمية لا يفعّل وقد تجمدت حركته منذ أعوام ويتضمن أخباراً عن مسؤولين رحلوا وتم تعيين بدائل لهم.

الجمهورية

اتخذت إدارة رسمية إجراءات قاسية وصلت إلى حدّ الطرد بحق موظفين، بعدما تأكّد تورّطهم برشاوى وعمليات تزوير.

صارح مسؤول كبير جهة فاعلة بأنّ عليها إعادة النظر في حساباتها والتكيّف مع المعطيات الجديدة لتكون جزءاً من الحل.

تلاحق جهة أمنية متورّطين في خلق أزمة مصطنعة بإخفاء طوابع مالية لإعادة بيعها في السوق السوداء على حساب المواطنين.

اللواء

تضمنت مراجعة مرجع لموقف له، ملاحظة بمحلها لجهة الربط مع غارة اسرائيلية تدميرية ضد منشآت آلية تستخدم في عمليات الإعمار والبناء..

ينشط الفرقاء في تنظيم سباق حاد لكسب الانتخابات، عبر اتصالات مباشرة وإغراءات معروفة في الانتخابات اللبنانية..

يحرص وفد لبنان الى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إبعاد لبنان عن اللائحة السوداء وإزالته عن اللائحة الرمادية..

نداء الوطن

علَّق مسؤول صناعي على قضية إحدى شركات تعبئة مياه الشرب: هناك أكثر من ألف شركة تعبئة مياه غير مرخصة ولا تستوفي الشروط فمَن يراقبها؟ ومَن يفحص خلوها من الجراثيم؟ من جهة أخرى طُرحت علامات استفهام حول استعجال التوقيع من قبل الوزير بالإنابة بدلًا من الأصيل.

أثار موقف رئيس الجمهورية من موضوع التفاوض اهتمام البعثات الدبلوماسية في لبنان، واستفسر كثير منهم عن خلفيات الموقف وتوقيته، وعما إذا كان "إعلانًا رسميًا" عن استعداد لبنان للانخراط في العملية السلمية.

القداس الذي أقيم لمناسبة 13 تشرين بدعوة من "حركة الإنقاذ الوطني" التي تضم عسكريين متقاعدين لفت إلى أنها دعت إلى "الانتفاض على كل من نسف المعاني الحقيقية لـ 13 تشرين" ما يشكل اتهامًا واضحًا لقيادة "التيار الوطني" الحالية.