مع الكلام عن إمكانية خوض "تيار المستقبل" الانتخابات النيابية المقبلة تحركت شخصيات مستقلة في غير منطقة واجرت اتصالات لتبيان فرضيات التحالفات المقبلة مع الأحزاب القائمة او بعيداً عنها.

سئل أحد رؤساء الحكومات السابقين عن حملة مستمرة تحمله مسؤولية الكثير من الإجراءات فأجاب: "حملت الكثير ما رح غص بالقليل".

رافقت سينودس الروم الأرثوذكس المنعقد في البلمند تعليقات كثيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ركزت على وضع المسيحيين في سوريا مع النظام الجديد والذي يتسبب بهجرة المزيد منهم.

يرفض نواب "حزب الله" التعليق في مجالسهم على عدم إقدام حركة "حماس" على المطالبة برهائن الحزب لدى إسرائيل رغم تكبّد الحزب الخسائر الفادحة بسبب دخوله حرباً لنصرة غزة.

كثّف السفير السعودي في بيروت حركة لقاءاته واستقبالاته وأحاديثه، بما يؤكد القرار السعودي بالعودة القوية إلى لبنان رغم نفي السفير في كل دردشاته أن تكون المملكة تخلّت أو تراجعت سابقاً عن دورها الداعم للبنان.

لدى زيارته البقاع الغربي حوصر ّ وزير الطاقة جو صدي بمطالب "كهربائية" كثيرة فما كان منه إلا أن حولها امام الناس الى مدير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي كان يرافقه.

نصح وزير بارز زميلاً له بإرجاء مؤتمر استثماري يحضّر لعقده قريباً، غير أنّ صاحب المبادرة لم يتخلَّ عن قناعته بجدوى هذه الفرصة.

استبعد مسؤول كبير إمكان التوقيع على اتفاق مع مؤسسة دولية كبيرة قريباً، وكشف أنّ ذلك سيلي مرحلة الأمن والإستقرار وتحقيق الإصلاحات.

كشف أحد المسؤولين أنّ نواباً تدخّلوا لمساعدة مهرِّبين في مرفق حيَوي، لكنّهم تراجعوا بعدما أُبلغوا بالتفاصيل.

حاول قطب سياسي مخضرم الوقوف على خلفية الإنتقاد المفاجئ من رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة بحجة عدم الإهتمام بأهالي القرى الجنوبية المدمَّرة، ولكنه لم يصل إلى نتيجة مُقنعة رغم العلاقة الودية الذي تربطه بالرئيسين!

نفض حزب مسيحي بارز الغبار عن ماكينته الإنتخابية بعد تلقِّيه إشارات من الخارج بأن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها ولو بقي القانون الحالي دون تعديل لصالح التصويت الإغترابي!

لاحظ محامون أن التشكيلات القضائية الأخيرة ساهمت في تنشيط الحركة في قصور العدل، وتسريع البتّ بالشكاوى والقضايا المستجدة، إلى جانب تحريك العديد من ملفات الدعاوي «النائمة» منذ فترة ليست قصيرة!

سلَّم الوفد السوري، الذي زار لبنان أخيرًا، الجانب اللبناني، لائحةً بأسماء مسؤولين سوريين أيام نظام الأسد، ما زالوا متوارين في لبنان ويتمتعون بحمايات معيَّنة

كشفت مناسبة اجتماعية لإحدى الكتل في مدينة بقاعية، في ذكرى غياب رئيسها، هزالة المشاركة الشعبية والسياسية وحتى العائلية، ما اعتبره مراقبون نكسة جديدة تُضاف إلى النكسة التي منيت بها في الانتخابات البلدية.

دعت مصادر نقابية وزارة الاقتصاد إلى تشديد الرقابة على مؤسسات معيَّنة بسبب فلتان الأسعار بشكل كبير، بعدما نُشِرَت مقارنات بين أسعار في لبنان وفي إحدى الدول الخليجية لمؤسسة واحدة وأظهرت أن الأسعار في لبنان تزيد عشرين في المئة.