النهار

بعد إخبار عن شهادات مزوّرة صادرة عن الفرع الأول لكلية الحقوق، بادر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران إلى اتخاذ إجراء فوري بتجميد عمل موظفين حتى ظهور نتائج التحقيقات التي تتولّاها المديرية العامة لأمن الدولة.

اضطرّ أبناء القرى الحدودية للخضوع للاشتراطات الاسرائيلية للسماح لهم بقطاف الزيتون والأعمال الزراعية الأخرى في أراضيهم، عبر التقدّم بطلبات الاستحصال على موافقة مسبقة.

بعد تسريبات وأخبار عن تأخير معاملات في محافظة بيروت بهدف ابتزاز أصحاب الطلبات وخصوا أصحاب المقاهي والمطاعم بمبالغ تجاوزت مئات آلاف الدولارات، تردّد أمس أنّ التحقيقات أثبتت تورُّط عدد من الموظفين في الأمر وتم توقيف الفاعل الاساسي.

تردّد أنّ رئيس الجمهورية لدى زيارته مؤسسات تفتيش ورقابة، فوجئ بغياب العديد من الموظفين أو تأخّرهم في الحضور إلى مكاتبهم.

يًنقَل بأنّ عدداً من نواب المناطق يراجعون وزراء بإمكان إعادة موظفين تركوا عملهم بعد الأزمة الاقتصادية وغادروا لبنان، إلى العمل ثانية، لاسيما في قطاع التعليم، ويتلقون إجابات واضحة بأن ذلك يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء وآلية تلحظ هذه العودة وفق مخرج ربما يعدّ لاحقاً.

الجمهورية

كشفت شخصية حزبية، أنّ تجربتها مع مرجعَين سياسيَّين أظهرت أنّ الأول يُجيد نَسْج خيوط الوِدّ مع زائره ولو كان هناك خلاف، بينما الثاني يكون نافِراً مع مَن يُخالفه الرأي.

عُلِم أنّ نائباً من إحدى عائلات الأقضية الكبرى في جبل لبنان، استغنى عن تحالفه الانتخابي مع حزب مسيحي، وقرّر سحب المقعد من نائب هذا الحزب، ليدعم عودة نائب سابق في قضاء مجاور.

نُقِلَ عن نائب حزبي إشادته بشخصية غير مدنية، مشيراً إلى أنّه تكوّن لديه انطباع إيجابي عنها بعد اجتماعه بها.

اللواء

قلَّلت مصادر اقتصادية من ملاحظات هيئات قطاعية على مطالب صندوق النقد الدولي، والاتجاه لمناقشة جادة بغية التوصل إلى اتفاق.

يسعى مقرَّبون لبلورة توجُّه بتشكيل كتلة نيابية، من طوائف متعددة لمساندة العهد، على نحو ما كان يحصل في عهود سابقة..

لا تُخفي مصادر مطَّلعة أن بعض ملفات الاغتيال التي عُيِّنَ لها محققون عدليون خالية من الأوراق ذات الصلة بالاغتيالات التي مضى على بعضها عقود!

نداء الوطن

يسود الاستياء لدى عدد من المسؤولين في "حزب الله" من حركة "حماس" إذ لم تطرح في مفاوضات تبادل الأسرى مسألة الإفراج عن أسرى لـ "الحزب" لدى إسرائيل خصوصًا وأن "الحزب" خاض حرب الإسناد دعمًا لها.

شهد قصر عدل بيروت إعادة توزيع غرف كبار قضاة محكمة التمييز، ما دفع أحد المعنيين إلى اعتبار طلب إفراغ مكتبه والانتقال إلى مكتب آخر بمثابة "تحجيم". علمًا أن المكتب الذي خُصّص له لا يتّسع لحفظ وتوثيق المستندات والمضبوطات العائدة إلى ملف أساسي شارَف على الانتهاء من التحقيق فيه.

كشف تقرير دبلوماسي أن وفدًا مشتركًا من "حزب الله" وحركة "أمل" زار العراق أخيرًا وعقد سلسلة اجتماعات سياسية وغير سياسية، وأضاف التقرير أن إيران نسَّقت هذه الزيارة.

البناء

قالت مصادر شاركت في مسار مفاوضات اتفاق غزة إن ارتباكاً كبيراً ظهر في تصرفات الوفد الإسرائيلي المفاوض وكثافة الاتصالات التي كان يجريها أعضاؤه بتل أبيب كما ظهر في ارتباك مواعيد اجتماع الكابينت والاجتماع الموسّع للوزراء والتأجيل المتلاحق للمواعيد ثم في استعانة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإقناع الوزراء بخطة الرئيس دونالد ترامب ودعوتهما للمشاركة في اجتماع الحكومة. وتقول المصادر إن المشكلة ليست في القلق على وحدة الحكومة أو في الموافقة على الخطة بل في الشعور العام بالإحباط في شارع اليمين وقادته بمن فيهم نتنياهو وصعوبة الاعتراف بفشل الحرب وغياب الرؤية المستقبلية مع الخشية من الوصول إلى مرحلة يتمّ فيها ربط كل شيء من سلاح المقاومة إلى التطبيع بالدولة الفلسطينية.

تلقت مصادر لبنانية رفيعة إشارات واضحة بأن الحديث عن خطر شنّ حرب على لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة هو مجرد مخاوف لا أساس لها، أو نوع من التهويل اللبناني الداخلي لحسابات محليّة، وتقول الإشارات الآتية من مصادر عربية وغربية أن الاتفاقات التي تمّت بين الحكومات العربية والإسلامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على العمل المشترك لإنهاء الحروب الاسرائيلية في المنطقة انطلاقاً من إيقاف حرب غزة وأن ما بعد تثبيت وقف النار في غزة سوف يبدأ التحرك لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.