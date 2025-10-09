النهار

تردد ان رئيس الجمهورية لدى زيارته مؤسسات تفتيش ورقابة فوجىء بغياب العديد من الموظفين او تأخرهم في الحضور الى مكاتبهم.

بعد صمت تبع الجدال الذي وقع بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام حول تسجيل المواقع الالكترونية عادت النقابة لتذكر اصحاب المواقع بالتقدم بطلباتهم "منعاً لانتحال الصفة وتأكيداً على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام وللنظام الداخلي للنقابة".

يبدي مناصرون لتيار سياسي استياء من توجه متكرر لتسمية مرشحين من كبار المتمولين ممن لا يملكون اي خبرة في الشأن العام.

يصرح نواب علناً بعدم الحماس في حصول الانتخابات النيابية في ايار 2026 لانهم وفق مراقب لا يضمنون عودتهم الى المجلس او لأنهم لا يملكون الامكانات لخوض الاستحقاق.

اعترض مسؤول أمني سابق على محاولة تسهيل عودة نساء لبنانيات مع اولادهن من الحسكة وهن متأهلات من "دواعش" ولا سيما غير اللبنانيين.

يقول مطلعون ان مجلس القضاء الاعلى لم يراع في التشكيلات الاخيرة اوضاع قضاة يعانون امراضا مستعصية ومزمنة ورفض طلبات تشكيلهم الى اماكن قريبة من مقار اقامتهم. وقد تقدم اثنان منهم باستقالتيهما.

الجمهورية

وصف قطب نيابي لقاءه بمرجع كبير بأنّه على جانب كبير من الأهمية، توضّحت فيه كل الالتباسات التي سادت بين الطرفَين، حول مسألة خلافية.

كاد نقاش بين مسؤول كبير ومسؤول آخر أدنى منه رتبة أن يتطوّر إلى تلاسن، بعدما رفض الثاني اتهامات وجّهها الأول واعتبرها الثاني باطلة، مؤكّداً أنّ الأمور لا تُدار بالانفعالات.

طيّب أحد الوزراء خاطر موظف كبير، بعدما تلقّى تأنيباً من أحد المسؤولين على عدم استجابته لطلب له، وأكّد له: "مرجعيّتنا الدولة والقانون وأمن الناس وليس الأشخاص".

اللواء

أدّت زلة لسان إلى قرار من حكومة سفير غير أجنبي بسحبه على وجه السرعة من لبنان..

تساءلت مصادر نيابية مسيحية عن أسباب التجاذب الحاصل في ما خص قانون الانتخاب المعمول به، وطرح خيار التمديد للمجلس!

فتح الملفات القضائية المتعلقة بالإغتيال السياسي منذ عقود إلى اليوم، يثير لغزاً كبيراً: هل طي هذه الملفات بقرارات قضائية أم تصفية حسابات سياسية؟

نداء الوطن

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن زيارة قائد الجيش إلى قطر تأتي انعكاسًا للارتياح لِما حققه الجيش في شهر بدء تطبيق خطة حصر السلاح، وسيكون التعبير عن هذا الارتياح تكثيف المساعدات القطرية للجيش.

وزير من إحدى حكومات العهد السابق، لعب دورًا محوريًا إلى جانب الرئيس والرجل القوي في ذلك العهد يضع اللمسات الأخيرة على مذكراته التي يكشف فيها ملفات يمكن أن تضع الرجل القوي في مواقف حرجة.

عُلِم أن ملف شركات بيع مياه الشرب قد أصبح مكتملًا لدى أحد الأجهزة الأمنية التي تُعنى بشؤون المواطنين، وستتم الاستدعاءات خصوصًا أن عددًا كبيرًا من شركات تعبئة مياه الشرب لا يستوفي الشروط الصحية والكثير منها ليس لديه ترخيص.