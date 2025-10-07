النهار

تردَّد بعد المناقلات الجديدة في بعض مراكز الأمن العام اللبناني أنّ ضباطاً تورّطوا في إصدار جوازات سفر مزوّرة لمطلوبين للعدالة من لبنانيين وسوريين تمكّنوا من خلالها من التنقّل بحرية، وعدد منهم كان ملاحقاً من الانتربول.

يبلغ عدد النازحين السوريين الشيعة والعلويين في منطقة البقاع نحو عشرة آلاف يقيمون في مراكز إيواء ويتلقّون مساعدات من منظمات دولية، وخصوصاً من جمعيات شيعية عراقية توفّر لهم المأكل والطبابة.

يؤكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّه لن يكون حصان طرواده في تبنّي أي مشروع لتأجيل الانتخابات النيابية، بل إنّه يؤيّد إجراءها في موعدها الدستوري من دون أيّ تأجيل ووفق القانون الساري المفعول، ما لم يتوافق النواب على غير ذلك.

يمضي المدير العام لمصلحة النقل المشترك والسكك الحديد بترميم محطات للقطارات ووضع خطة طموحة لإعادة تسيير هذا المرفق الحيوي رغم كل حملات الاستهزاء والتشكيك بالقطاع.

سُجّل حضور ضعيف في قداس أقيم في إحدى القرى التي استقبلت رئيساً سابقاً للجمهورية ورئيس تيار سياسي.

عُلِم أن رئيس تيار سياسي مسيحي بارز قام بجولة في عاليه والشوف وزار للمرة الاولى إحدى المزارات الدينية الدرزية، وحظيَ باستقبال جيد من المشايخ والمواطنين.

الجمهورية

نصَّ اتفاق منحة تلقتها مؤسسة رسمية، بأكثر من مليون دولار، للبدء بتجهيز معاملات لترميم مرفق مدمّر، على أ لّاّ تجري أي معاملة مع شركات تدعم دولة عدوة، على أن تُطبَّق على المنحة قوانين الدولة الخليجية الداعمة.

أبرزت داتا إحدى جمعيات مراقبة أداء الإدارات الرسمية تسجيل بضع مئات من العقارات، بين عامَي 2018 و2023، بقيمة قدّرة بحوالى 25 مليار دولار.

سجّل مرفق رسمي يُعنى به المواطنون بشكل يومي، تطوّراً ملحوظاً بأعداد مستخدميه، إذ بلغ نحو 200 ألف شخص خلال عام واحد فقط.

اللواء

تجري ترتيبات، منذ أسابيع لتأليف لائحة منافسة في المتن من قطبين نيابيَّين وحزب حليف وعائلة ذات نفوذ تقليدي راسخ..

تعكف مراكز أبحاث أميركية وعبرية على دراسة ظاهرة تزايد حالات الانتحار في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين قاتلوا في غزة..

تزداد الفجوة في الرؤى بين صندوق النقد الدولي والجهات اللبنانية المالية، بعد دخول الهيئات الاقتصادية على الخط الاعتراضي لتوجهات الصندوق.

نداء الوطن

عُلم أن واشنطن تضغط في استراتيجية تجمع بين إضعاف "حزب اللّه" عسكريًا وإجراءات سياسية واقتصادية تهدف إلى تقليص نفوذه، قد تُتوج بإعادة جدولة زمنية أكثر واقعية لخطط الجيش لمنع انتعاش "الحزب".

عُلِم أن المخرج الذي تمّ التوصل إليه في بند "جمعية رسالات"، جاء بالتنسيق مع عين التينة التي لم تكن مرتاحة إلى نهج التجييش والتصعيد الذي يقوم به "حزب اللّه"، وقد عبَّر عن عدم الارتياح أحد الوزراء المحسوب على الرئيس بري.

توقفت أوساط جبيلية عند الحشد الهزيل الذي استقبل العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في إهمج، واعتبرت أن السبب يعود إلى أن النائب سيمون أبي رميا، ابن البلدة، والخارج من "التيار"، يتمتع بتأييد كبير في البلدة.