النهار

ترافقاً مع زيارة وزراء إلى الحدود الشمالية، سرت تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتهم أحد نواب عكار بالتورط في عمليات تهريب مخدرات وبتهريب مازوت وبنزين عبر الحدود اللبنانية السورية.

على رغم التشويش الحاصل على الحكومة، إلا أن وزيراً يؤكد في مجلسه أنه يعدّ لعرض شامل للإنجازات التي تحققت وهي كثيرة ومهمة لكنها لا تظهر كفاية أمام الحجم الهائل من المشكلات والعثرات.

تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي إن انفجاراً أصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير، قال مصدر آخر إن الانفجار وقع نتيجة لغم أرضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، أما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص.

ازداد بنسبة كبيرة الطلب على عمليات التجميل خلال الصيف الذي يوشك على نهايته ويتحدث أطباء عن أرقام تجاوزت كل الأعوام السابقة ما يؤشر إلى تحسن الوضع الاقتصادي وزيادة عدد الوافدين صيفاً.

بدأت بلديات تتابع من قرب ملف تجاوزات أصحاب مولدات كهربائية بعدما تأكد لها جدية الحكومة بتنفيذ قرارها المتعلق بفرض النظام في هذا القطاع وقيام المديرية العامة لأمن الدولة بالملاحقة الصارمة وتسجيل محاضر ضبط في مناطق عدة.

نداء الوطن

من المتوقع أن تقدّم السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض أوراق اعتمادها يوم الجمعة المقبل للرئيس ترامب في البيت الأبيض وتبدأ مهامها رسميًا يوم الإثنين.

تحدَّثت مصادر وزارية باستغراب عن الخرق الحاصل في الجمارك من قِبل “التيار الوطني الحر”، وتقول إن تقارير الجمارك يتم تسريبها إلى “التيار” ويجرى نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع قبل أن تصل إلى الأجهزة المعنية، وهذا ما حصل بالنسبة إلى باخرة الفيول.

بدأت الاستعدادات اللوجستية في لبنان للزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان ويجرى العمل على تشكيل اللجان تمهيدًا لبدء اجتماعاتها التنسيقية وسط تكتم شديد بانتظار الإعلان الرسمي من الفاتيكان.

اللواء

يمضي تيار سياسي، متراجع في التشويش على العمل الحكومي، بمناسبة وبدون مناسبة، غامزاً من قناة السعي للتفاهمات والحفاظ على وحدة الحكومة والمؤسسات.

يتعرض وزير بارز إلى حملة منظمة من جهات حزبية، لأسباب تتعلق بمواقفه التي لا تنسجم مع الفريق الداعي إلى التصعيد.

سمع وفد ريفي بقاعي من مسؤول كبير في دولة مجاورة، أن تنظيم أو ترتيب ما يعني اللبنانيين وسواهم يتوقف على العلاقات بين دولتين وبالآليات الرسمية.

الجمهورية

يواصل جهاز أمني العمل جدّياً على تطوير عدد كبير من مهامه بشكل تقني متقدّم على رغم من الإمكانات الضئيلة المتاحة.

لوحِظ أنّ لجنة دولية – عربية معنية بمتابعة الوضع اللبناني لم تعقِد أي اجتماع لها منذ فترة على رغم من تسارع الأحداث والاستحقاقات.

تشهد معظم الوزارات خلافات بين الوزراء والمدراء العامّين بسبب مصادرة صلاحياتهم لصالح المستشارين، فاجتمع المدراء العامّين وقرّروا التصعيد.