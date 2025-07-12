أنهى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية إلى أذربيجان.

وأعلنت أذربيجان أنها ستصدّر غازها قريبا عبر تركيا إلى سوريا، وذلك خلال زيارة للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لباكو.



وأكد البلدان أن الشرع الذي تولى السلطة في كانون الأول 2024 بعد سقوط حكم بشار الأسد، التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.



وأورد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية أنه في خلال لقاء الزعيمين "أُشير إلى أن سوريا تواجه حاليا مشكلة طاقة خطيرة".



وأضاف أنه "في هذا السياق، تم تأكيد تنفيذ مشروع لتصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية في المستقبل القريب، ما سيساهم في أمن الطاقة في البلاد".