كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على “أكس”: “هاجم جيش الدفاع يوم أمس الأحد في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية استخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله الإرهابي”.

وأضاف أدرعي: “خلال الشهر الأخير هاجم جيش الدفاع أكثر من 50 هدفًا إرهابيًا في أنحاء لبنان حيث نُفذت هذه الغازات بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، والتي شكلت تهديدًا لدولة إسرائيل ومواطنيها”.

وختم: “سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل ومواطنيها ولمنع إعادة اعمار حزب الله الإرهابي”.